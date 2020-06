Stadig hører jeg at det er unødvendig for meg å kjempe for skeives rettigheter fordi vi har det så utrolig godt her i landet. Norge ligger på femteplass på det amerikanske mediehuset NBCs liste over Europas mest LHBT-vennlige land. Dette er noe vi kan være stolte av.

Likevel opplever én av fire LHBT-personer hets i hverdagen. Jeg har selv fått høre av folk jeg kjenner godt at jeg ikke bør få barn fordi jeg er homofil. De mener at lesbiske og homofile ikke kan oppdra et barn slik heterofile kan.

Demonstrasjon og feiring

Jeg får stadig negative reaksjoner og kommentarer på legningen min, og det jeg frykter mest, er å holde hånden til en jente i offentligheten. Jeg har tidligere opplevd å bli spyttet på, og jeg er redd for at det skal skje igjen.

Det er først de senere årene jeg har innsett at Pride er like mye en demonstrasjon som en feiring. Vi feirer hvor langt vi har kommet, og vi demonstrerer for hvor langt det er igjen.

Selv om det er ansett som «lett» å være skeiv i Norge, blir du sett på som kriminell om du er homofil i hele 70 land. For meg er det også helt uvirkelig at jeg kan risikere å dø om jeg setter en fot i et av de elleve landene hvor en risikerer å bli dømt til døden for homofili.

Under press i Europa

I Russland sensurerer de stadig LHBT-sider på nettet. Dette er sider som har som hensikt å informere, vise åpenhet og trygghet for LHBT-personer i Russland.

Det som bekymrer meg mest, er hvordan en tredjedel av Polen har erklært seg som «LHBT-frie soner». Regionenes ledere mener at LHBT er en form for ideologi, og at mennesker som følger denne ideologien, ikke er velkomne.

Det har vært en rekke demonstrasjoner og underskriftskampanjer i hele verden. Dessverre hjelper dette lite når Polen har et godt forhold til Trump-administrasjonen. I USA er de i ferd med å innføre en lov som gjør at leger kan slippe å hjelpe LHBT-personer, om det strider imot deres livssyn.

Kobles til sykdom

Ofte hender det at LHBT-personer blir beskyldt for noe som ikke har noe med legning å gjøre. Polens president Andrzej Duda har sammenlignet LHBT-personer med kommunister. Vi har også fått skylden for covid-19. Den amerikanske politikeren Earl Walker Jackson omtalte covid-19 som et «homovirus». Rabbineren Meir Mazuz fortalte den Israelske avisen Israel Hayom at Covid-19 er naturens straff. Han mener at å støtte og feire Pride, er å gå imot naturens gang.

Vi trenger fortsatt Pride, og vi vil trenge det frem til den dagen det ikke lenger er forskjell på å være skeiv eller heterofil. Vi trenger det frem til den dagen kjærlighet er kjærlighet, uansett hvilket kjønn eller identitet man har og tiltrekkes av.

