Hei, jeg heter Oline, og jeg er redd for fremtiden min. Derfor skal jeg streike på nytt for klimaet den 24. mai.

På streiken fredag 22. mars var det bare klimaminister Ola Elvestuen (V) som var til stede fra regjeringen. Det er for lite. Og hvor var du, Erna Solberg?

Vi er jo «bare» ungdommer, men politikerne må være gode forbilder og redde fremtiden vår.

Bedre å si noe teit

Det er ny streik 24. mai, og da er det en ny mulighet for regjeringen til å komme og si hva dere skal gjøre.

Det er bedre at dere kommer og sier noe teit enn at dere ikke kommer, for hvis dere ikke kommer, tenker vi at dere er for feige til å komme! Er dere det?

Denne streiketrenden kommer ikke til å ta slutt med det første, så hvis dere ikke vil ha skrikende ungdommer foran Stortinget hver fredag, så burde dere få opp farten og begynne å jobbe for fremtiden vår!

Flere må komme

Vi trenger ikke flere møter om hva vi skal gjøre. Det vi trenger, er at vi gjør noe med dette NÅ. Det er nå dette er et problem, og det er NÅ vi må fikse det.

Vi fortjener å ha en fremtid vi kan glede oss til like mye som dere!

Håper dere skjønner at dette er viktig, og at dere må komme og si hva dere skal gjøre.

Jeg håper både statsministeren og flere ministere vil være til stede. I intervjuer sier dere at dere har satt i gang ting. Kom på streiken, og si det!

Sees 24. mai, da!

