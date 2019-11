Etter å ha lest utkastet til statsbudsjettet er jeg som tidligere barnevernsbarn enormt skuffet over hva regjeringen ønsker å bevilge til barnevern. Jeg er vanligvis stolt av å være norsk, men nå føler jeg skam.

Ansatte i barnevernet mangler kapasitet og kompetanse. Vi har vært vitne til dårlig, feil og overdreven bruk av enetiltak. Vi har også hørt historier om barn som føler seg uverdig behandlet av barnevernet.

Sist, men ikke minst, har vi også sett at Norge er dømt for menneskerettighetsbrudd i en barnevernssak, og at mange flere saker står for tur.

Barnevernets pengemangel rammer de ansatte. De får for mange saker, blir utbrent og bytter jobb. Det fører til at de aller svakeste barna ikke får hjelpen og omsorgen de sårt trenger og fortjener.

Ikke tvinn tommeltotter i to år

Nå som Norge er en av verstingene i Den europeiske menneskerettsdomstol, bør det ringe noen store bjeller hos regjeringen. Vi har ikke tid til å vente til år 2022 med en barnevernsreform.

Regjeringen kan ikke sitte og tvinne tommeltotter i to år til før de tar de nødvendige grepene det norske barnevernet trenger.

Vi er mange nok med skrekkhistorier fra vår tid under barnevernstjenesten.

I utgangspunktet er jeg tilhenger av at kommunene skal ha frihet til å prioritere hva de skal bruke penger på, men akkurat denne situasjonen er så prekær og kompleks at den trenger øremerkede midler.

De ansatte trenger å få et løft og støtte til videreutdanning.

Kommer seg aldri ut av NAV

Vi snakker mye om at vi må satse på barn fordi de er fremtiden vår. Men kjære barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), er ikke barnevernsbarna en del av fremtiden?

Fortsetter vi i samme gamle baner, vil trolig fortsatt mange barnevernsbarn ikke fullføre videregående skole og mange vil fortsette å ende opp med så mange hull i CV-en at de aldri kommer seg ut av NAV.

Så kjære barneminister, gjør meg og andre barnevernsbarn til selvstendige skattebetalere, ikke ulykkelige «navere». Gi barnevernet det løftet det trenger.

