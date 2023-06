En god anledning til å fjerne vurdering i sidemål for godt?

Noen av oss avgangselever får nå to karakterer i sidemål og bare én i hovedmål. Det er uforståelig.

Som avgangselev er jeg bekymret for karakterfordelingen mellom hovedmål og sidemål på vitnemålet, skriver debattanten.

19.06.2023 07:45

På grunn av digitale utfordringer under hovedmålseksamen kan elevene som ble rammet, få eksamen annullert. Dermed sitter flere av oss avgangselever igjen med én karakter i hovedmål på vitnemålet, men to karakter i sidemål. Det er uforståelig.

Kanskje er dette en god anledning til å fjerne vurdering i sidemål for godt?

Mister motivasjonen

Som avgangselev er jeg bekymret for karakterfordelingen mellom hovedmål og sidemål på vitnemålet ellers også. Praksisen med én karakter i hvert av dem skaper en ubalanse mellom de to variantene av norsk. Vi bør heller søke en rettferdig praksis som anerkjenner valgfrihet og individuelle styrker, for eksempel ved å gjøre sidemål til programfag.

Mange elever mister motivasjonen når det kommer til sidemål. Begrensede ressurser, manglende veiledning og interesse fra elever og foreldre samt at mange oppfatter relevansen som mangelfull, bidrar til dette.

Relevant for alle?

Vi må også vurdere om sidemål er relevant for alle elever, uavhengig av deres fremtidige yrkesretning eller interesser. I dagens globaliserte verden der engelsk ofte er det dominerende språket, kan det være mer hensiktsmessig å fokusere mindre på sidemål og mer på andre ting. For mye sidemål kan innebære at verdifull tid og ressurser blir brukt på noe som ikke nødvendigvis vil være like relevant for mange elever.

La oss skape balanse som tar hensyn til elevenes behov, og som inspirerer til språklig utvikling. Skolen bør revurdere karakterfordelingen mellom hovedmål og sidemål. Valgfrihet og individuelle styrker bør prioriteres.

