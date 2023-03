Og jeg som trodde dette skulle være en feministisk regjering

17.03.2023 20:00

Ikke la kvinner som opplever abort, bære byrden alene, skriver debattanten. Bildet er fra regjeringens budsjettkonferanse tidligere i mars.

Regjeringen kutter i veiledning før og etter abort. Hvor er feminismen i det?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Jeg er oppgitt over regjeringens valg om å vingeklippe den eneste landsdekkende tjenesten som tilbyr veiledning før og etter abort, Amathea. På den ene siden ønsker Arbeiderpartiet «å få mer kunnskap om og bedre utredning, behandling og oppfølging av kvinnehelse i helsetjenesten», slik likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier i et intervju med Dagens Medisin. Men på den andre siden gjør de det motsatte.

Amathea tilbyr hjelp og rådgivning til kvinner som står i vanskelige situasjoner – nå blir det slutt på tilbudet i en rekke byer. I høstens statsbudsjett valgte regjeringen å kutte statsstøtten med over seks millioner kroner. Dette utgjør 25 prosent av Amatheas årsbudsjett.

Stenger seks av ti kontorer

Derfor er de nødt til å stenge dørene til seks av ti kontorer. Tilbudet forsvinner fra Skien, Tønsberg, Kristiansand, Drammen, Hamar og Bodø. Alvoret det gang på gang ropes om, virker ikke å synke inn. Det jeg trodde skulle være en feministisk regjering, velger å kutte støtten til en svært nødvendig og velfungerende kvinnetjeneste. Det finnes ikke et snev av feminisme i denne avgjørelsen.

Jeg tror nedleggelsen av en slik tjeneste vil føre til høyere aborttall. Og ikke minst tror jeg supportteamet rundt kvinnene og parene vil svekkes. Supportteamet rundt kvinnene som aborterer, er ytterst nødvendig når disse kvinnene står i svært krevende situasjoner. Amathea består av dyktige team med fagfolk som støtter par og kvinner i sårbare og følelsesladde situasjoner. Regjeringen virker å være blind for verdien i en slik tjeneste.

Tallene er skyhøye

Omfanget av både spontanabort og provosert abort er stort, og et helsetilbud som gjenspeiler behovet, bør ikke være for mye å be om. Abort er både en psykisk og fysisk påkjenning. Å kutte i støtten til Amathea vil koste mer enn det vil spare. Ikke la kvinner som opplever abort, bære byrden alene.

Det ble utført nesten 12.000 provoserte aborter i Norge i fjor. Og man antar at så mye som mellom 10 og 30 av 100 erkjente svangerskap ender med spontanabort. Tallene er dessverre skyhøye. Derfor blir det feil å kutte i et tilbud som fungerer. Ikke minst et tilbud som betyr mye for den enkelte.

Sparker på Amathea

I 2020 vedtok Stortinget en ny lov som skulle sikre bedre oppfølging av kvinner som opplever abort. I 2022 vedtas det stikk motsatte med å kutte i Amathea.

I vårt naboland Sverige tilbys alle som opplever en spontanabort, oppfølging med lege, jordmor eller psykolog. I Norge oppleves oppfølgingen etter en spontanabort mangelfull. Amathea er det eneste landsdekkende gratistilbudet i helsevesenet som tilbyr en slik oppfølging. De supplerer den offentlige helsesektoren med et sårt tiltrengt tilbud.

Jeg mener vi bør verne om tjenester som Amathea, et lavterskel landsdekkende tilbud som veileder par og kvinner om abort og graviditet. Istedenfor å sparke på Amathea, slik jeg mener regjeringen nå gjør med å kutte i støtten, bør vi heller styrke tjenesten med økte midler slik at de kan hjelpe enda flere. Vi trenger flere tilbud som Amathea.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!