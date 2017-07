Sofie (17) anbefaler: Kreftsyke Sophia reiser rundt om i verden for å se den før hun dør. Henne burde dere følge

Kjeder du deg, eller er du nettopp ferdig med alle sesonger av favorittserien din? Trenger du å oppdatere spillelisten, eller vil du kanskje prøve noe nytt på fritiden?

I den nye spalten «Ungdommen anbefaler» deler de unge sine tips. Det skal de gjøre hver lørdag.

Denne uken: Sofie Aspmo (17) fra Rørvik, Nord-Trøndelag

Filmer å se:

Jeg høres kanskje ut som tidenes nerd når jeg sier at filmene jeg vil anbefale denne uken er Harry Potter-serien.

Grunnen til at jeg vil anbefale Harry Potter er av denne enkle grunnen: Filmene er helt rå, vi får se karakterene vokse opp, vi får se hvordan forhold de har til hverandre, og det er rett og slett helt fantastisk.

Filmene kan være i det lengste laget for noen, men det er absolutt verdt det.

TV-serier å binge:

Her vil jeg anbefale to serier: Nummer én er den nyeste sesongen av New Girl som ble lagt ut på Netflix for noen måneder siden, trenger du en liten latter og ikke er så gira på altfor lange episoder, er New Girl perfekt.

Mitt andre forslag er Prison Break. I denne serien blir man med Michael Scofield inn i fengselet Fox River hvor han har lagt en plan for å rømme med sin dødsdømte bror.

På veien ut mot friheten får de med seg forskjellige medhjelpere som i starten ikke tror på at Lincoln Burrows, som er broren til Michael, er uskyldig dømt.

Musikk å lytte til:

Her er det så mye bra å anbefale. Musikken denne sommeren er fylt med så mye bra, men jeg er blitt helt hektet på «Young» av The Chainsmokers, «In The Middle Of The Night» av The Vamps og «More Than You Know» av Axvell^Ingrosso.

Ting å lese:

Jeg kan ikke skryte på meg at jeg leser så veldig mye, men jeg har begynt på boken Tørst av Jo Nesbø, og til nå så er den veldig bra. Det er en krimbok, og den handler om et offer som blir funnet med bitemerker på halsen, og kroppen er tømt for blod.

Instagram-kontoer å følge:

En Instagram-konto jeg oppfordrer dere til å følge, er @sophia.gall. Dette er en australsk jente som har uhelbredelig kreft. Akkurat nå reiser hun rundt om i verden for å se den før hun dør.

Hun lar ikke det at hun har kreft stoppe henne fra å gjøre ting hun vil. Hun har også en Youtube-kanal som hun legger ut videoer om krefthistorien hennes og «vlogger» fra reisen hennes.

Aktiviteter å sjekke:

Det kommer helt an på hvor i landet du bor. Her jeg bor, bør man få med seg Rørvikdagene, som er en slags festival.

Da kommer kjente artister og holder konserter, det kommer tivoli, og det kommer mange forskjellige kjøpsboder. Det er noe jeg anbefaler de fleste å sjekke ut, kom til Rørvik 25.-29. juli.

Sted å dra på ferie:

Det kan være så mange. Man kan dra på hytten ved sjøen, bade eller kjøre båt, eller så kan man dra på fjellet, gå forskjellige turer og plukke bær.

Man kan dra til utlandet, og utlandet betyr ikke nødvendigvis typiske «Syden-land» som Hellas og Spania. Man kan ta seg en tur med Danskebåten og kjøre igjennom Danmark og komme til Tyskland, for så å ta Kiel-fergen tilbake til Oslo, eller kjøre igjennom forskjellige land i Europa.

Man kan også bare være hjemme og finne må mye morsomt, det er ikke alltid nødvendig å måtte dra så mange spennende plasser for å ha en bra ferie.

Du som ikke drar på en «fancy» ferie, kan ha en minst like kul og bra sommer som de som drar til «Syden» i noen uker. Husk det, man må ikke dra bort for å ha det gøy.

