Søndag 6. august slapp Sophie Elise Isachsen sin nye musikkvideo «All Your Friends», og kommentarfeltene raste (kommentarfeltet er nå slettet, red.anm.).

Rasistiske holdninger overrasket mange. Eller gjorde de virkelig det?

Mitt navn er Amalie Uchenna Odu. Moren min er hvit, og faren min er svart. Ifølge kommentarfeltene er jeg et stygt, dumt og verdiløst avskum med dårlig selvtillit.

Til tross for at jeg er vimsete og uten toppkarakterer, vil jeg anse meg selv som en oppegående jente.

Jeg har gyllenbrun hud som du bare kunne drømme om, stor afro som er deiligere å sove på enn puten din, og gjett hva?

Dette dumme og verdiløse avskummet rocker det politiske landskapet hver dag.

«Vi lever i 2017» fungerer ikke

Fra spøk til alvor, vi må nesten snakke om dette kommentarfeltet. For jeg, jeg ble faktisk ikke overrasket, og det skremmer meg at du ble det.

Det gleder meg at folk står opp mot hatet, men det skremmer meg at folk ikke er bevisst på at slikt skjer daglig.

Selv om det har skjedd en utvikling, er ikke det at «vi lever i 2017» en form for argumentasjon. Forandring har skjedd.

Mye har skjedd siden jeg som barneskoleelev ble stoppet opp og fortalt at jeg var en jævla pakkis, og at jeg bare kunne dra tilbake dit jeg kom fra.

Rasistiske handlinger skjer hver eneste dag, og det er ikke lenge siden jeg har fått høre kommentarer som «du snakker veldig bra norsk» eller «hvor kommer du egentlig fra?».

Vi kan ikke falle til ro og tro at vi har overvunnet rasismen, den er her ennå.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Legger meg med et smil

Jeg elsker å se dere spre kjærlighet, og det skal vi aldri slutte med. Men vi trenger kunnskap. Kunnskap er viktig.

Vi trenger en skole som lærer oss at det er greit å være annerledes. Vi trenger at du lærer dine barn at det er greit å være annerledes.

Vi trenger musikkvideoer, slik som Sophie Elises, som viser at Norge er et flerkulturelt land.

For det er skummelt å se de rasistiske holdningene i kommentarfeltene, og det er skummelt å se nynazister marsjere i norske gater.

For det er når slike holdninger kommer frem, at motparten skal skrike tilbake og motbevise at dette er noe flertallet mener.

Alle barn som vokser opp, skal ha en trygg barndom. Ingen skal føle seg truet av rasistiske nettroll, og derfor skal vi stå sammen.

Så full av selvtillit går jeg til sengs med beroligende tanke. Jeg er hverken stygg, dum eller verdiløs. Jeg er faktisk perfekt akkurat sånn som jeg er, uavhengig av hudfargen min, hvem jeg elsker eller hva jeg tror på.

Og jeg legger meg med et smil, fordi all kjærligheten som jeg leser i kommentarfeltene, er fantastisk.

For det er akkurat denne kjærligheten og et slik motmæle som gir meg troen på at ikke-etniske norske barn som vokser opp i dag, skal få det bedre enn jeg hadde det, ha flere forbilder som ligner på dem, og føle seg like fantastiske som de faktisk er.

For selv om verden kanskje ikke er bra nok, så er jeg søren meg perfekt!