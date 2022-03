Hvor var kombinertjentene under Holmenkollen Skifestival? Ikke på programmet i hvert fall.

Ida Marie Hagen (21) Kombinertløper, nummer to i verdenscupen

Ida Marie Hagen under årets Holmenkollen Skifestival. Der var hun stavpost for gutta, i tilfelle noen av dem trengte ny stav.

Så langt har Kollen-deltagelsen min bestått av å være stavpost eller heiagjeng for gutta.

Forrige helg var det folkefest og verdenscup i Holmenkollen for alle Norges toppidrettsutøver i langrenn, hopp og kombinert. Flesteparten sto på startstreken, men noen av oss var stavpost eller tilskuere.

For oss kombinertjenter er den brutale sannheten at vi ikke har noe mulighet til å stille til start denne helgen i Holmenkollen. Vi har ikke noe konkurranse å delta i.

For stor bakke?

Kombinert er en ung idrett, og vi fikk vårt første verdenscuprenn for kvinner i fjor. Men i år har vi ti renn i verdenscupen, og jeg vet ikke hvorfor det ikke er satt opp renn for oss i Kollen.

En mulig grunn kan være at Holmenkollen er en K120-metersbakke, og vi kombinertjenter har foreløpig bare hopprenn i bakker som er mindre enn K100. Men 100 meter fra Holmenkollen ligger Midtstuen, K95-metershoppbakken som ble hoppet i under Ski VM i 2011, både på herre- og damesiden.

På 1800-tallet ville kanskje disse 100 meterne vært grunn nok til å si at vi jenter ikke kan være med. Men nå er vi heldigvis 200 år videre i utvikling, og 100 meter er ikke lenger langt å gå for at også vi jenter skal få mulighet til å være med på leken.

Jeg er selv kvinnelig kombinertløper og oppvokst med å dra på folkefesten i Kollen hvert år. Drømmen er å få være med å konkurrere. Men det har ikke vært så lett å melde seg på som kvinnelig kombinertløper ennå.

Ber om hjelp

Så langt har deltagelsen min bestått av å være stavpost eller heiagjeng for gutta. I lys av kvinnedagen vi markerte tirsdag denne uken, og det faktum at idretten er for alle, og kanskje litt fordi jeg vil gå der selv, skriver jeg og ber om hjelp fra deg som kan gjøre noe med det.

Kan dere, Holmenkollen Skifestival AS og FIS (det internasjonale skiforbundet), hjelpe oss kombinertjenter med å gå fra å være stavpost til å konkurrere i det vi faktisk trener hver dag for å bli best i, på lik linje med gutta?

Misforstå meg rett. Den eneste grunnen til at jeg kan skrive dette, er at vi har kommet så langt på likestillingen her i Norge. Så sees vi på start i Kollen neste år?

