Fraværsgrensen funker. Punktum.

Mille-Sofie Kvannli (17) Leder, Rogaland Unge Høyre

23 minutter siden

Hele poenget med skolen er å få en fullstendig undervisning, der man lærer det man skal. Det krever at man faktisk møter opp på skolen, skriver Mille-Sofie Kvannli (17), leder i Unge Høyre Rogaland.

Politikk burde utvikles gjennom kunnskap og fakta.

Si ;D-innlegg

Det har vært mye snakk om fraværsgrensen i mediene etter at regjeringen midlertidig fjernet fraværsgrensen ut skoleåret. Henrik van der Hoeven i AUF har skrevet et Si ;D-innlegg hvor han kritiserer fraværsgrensen. Nå er det på tide at jeg oppklarer hva fraværsgrensen faktisk gjør for oss elever.

Fraværsgrensen er, som Hoeven skriver, fagfravær. Dette er den mest rettferdige måten å føre fravær på. Det er fordi fagene vil likestilles etter hvor mange timer man kan gå glipp av, før man har mistet for mye undervisning.

Hele poenget med skolen er å få en fullstendig undervisning, der man lærer det man skal. Det krever at man faktisk møter opp på skolen.

Vi trenger krav

Fraværsgrensen er faktisk ikke så rigid som AUF vil ha det til. De sier de bruker erfaringer og tilbakemeldinger som sin viktigste kilde, men jeg ønsker å komme med fakta.

For det handler om å stille krav til elevene. For å stille krav er å bry seg. Det er ikke eleven med kun femmere og seksere som trenger krav fra skolen. Tvert imot er det elevene som sliter med motivasjon.

Tallene sier alt

Fraværet har falt med 30 prosent siden fraværsgrensen ble innført. Dette har ført til at flere består skolen, snittet til avgangselevene har gått opp, og antallet som søker høyere utdanning, er rekordhøyt.

Jeg kan argumentere videre med at i arbeidslivet stilles det krav til oppmøte, at staten bruker mye penger på skolen for at vi skal være der, eller at det er fint å få med seg hva som gjennomgås i timen.

Politikk burde utvikles gjennom kunnskap og fakta. Fraværsgrensen funker. Punktum.