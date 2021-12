Vi vet aldri hvilke beslutninger som vil forandre livet vårt

Maren Grøthe (20) Tidenes yngste faste stortingsrepresentant

Tør å hoppe i det, oppfordrer Maren Grøthe (20). Hun er tidenes yngste fastmøtende stortingsrepresentant og representerer Senterpartiet.

Men én ting har jeg lært.

Jeg gikk de lange meterne opp mot talerstolen foran kommunestyret igjen, brukte argumentene våre på nytt og ba politikerne så inderlig om å stemme for saken vår. Flere av dem hadde vært uenige med oss, men jeg kunne se at de tenkte seg om en gang til.

Da voteringen kom, viste det seg: Vi i ungdomsrådet hadde greid det, de lyttet til oss. Dette kom til å ha betydning for ungdommer i hele kommunen! Den følelsen kommer jeg aldri til å glemme.

Gikk mange runder

Da jeg var 13 år, ble jeg med i ungdomsrådet i kommunen min. Jeg kom ikke fra noe politisk familie og hadde alltid vært litt forsiktig med å si helt tydelig hva jeg mente, i frykt for ikke å bli forstått eller å tråkke noen litt på tærne.

Samtidig var jeg egentlig ganske engasjert og syntes hele veien at dette var veldig spennende. Så da forespørselen om ungdomsrådet kom, gikk jeg en del runder på om jeg skulle tørre å slenge meg med, tørre å ha en litt annen hobby enn det å spille fotball.

I ungdomsrådet løftet vi saker som var viktige for ungdommene i kommunen, arrangerte og organiserte, og vi forsøkte å påvirke dem som satt i kommunestyret.

Spesiell følelse

I mange sammenhenger var det litt skummelt å skulle snakke foran mange mennesker, kanskje særlig de gangene det også var ungdommer jeg kjente til stede. Likevel vokste jeg veldig på det, og det falt mer og mer i smak.

Så kom øyeblikket hvor vi fikk gjennomslag for det vi ønsket. Den følelsen av at vi mestret det sammen, var helt spesiell. At innsatsen vi la ned og at vi turte å si hva vi mente, faktisk betydde noe for de andre ungdommene i kommunen.

Da innså jeg at valget jeg tok om å engasjere meg, det var så riktig og viktig for meg.

I høst kom jeg inn på stortinget, som tidenes yngste fastmøtende stortingsrepresentant

I høst kom jeg inn på stortinget, som tidenes yngste fastmøtende stortingsrepresentant. Nå er jeg så heldig å få bruke hverdagen min på noe av det jeg synes er artigst av alt: å arbeide for å gjøre Norge til et litt bedre sted å bo. Å løfte et ungdommelig blikk på de samfunnsutfordringene vi står overfor.

Min oppfordring

Dette hadde jeg aldri fått gjøre dersom jeg ikke hadde turt å hoppe i det, utfordret meg selv og gjort det jeg selv ønsket den dagen jeg var 13, og i årene etter. Turt å takke ja til den muligheten, turt å gå de lange meterne opp til den talerstolen eller turt å trykke «send» på det innlegget.

Vi vet aldri hvilke beslutninger som vil forandre livet vårt. Lite visste jeg at jeg ville synes det var så givende å holde på med politikk at dette en dag ble jobben min.

Men én ting har jeg lært: Dersom vi ikke tør å prøve det vi egentlig har lyst til, vil vi heller aldri finne ut slike ting.

Så min oppfordring til deg som leser dette, er: Tør å hoppe i det, tør å ta de valgene som er riktige for deg selv og ikke alle andre, tør å satse på det du har lyst til, og engasjer deg for det du synes er meningsfullt!

Hvis ikke vil du aldri finne ut hvor mye det vil bety.

