Når transpersoner opplever diskriminering på direktesendt TV

Maia Hollender (18) Styremedlem, Viken Grønn Ungdom

Cathinka Bergem (16) Fylkesleder, Viken Grønn Ungdom

Under Debatten på NRK 27. januar var tema kjønn. Fra venstre: Jenny Klinge, stortingsrepresentant (Sp) og Christina Ellingsen, styreleder i Women’s declaration Norge.

For transpersoner er det dessverre vanskelig å diskutere egne rettigheter uten å bli møtt med hat og trusler.

I enhver offentlig debatt bør man kunne forvente et saklig ordskifte og respekt fra meddebattanter. Derfor er det ekstremt skuffende å se voksne mennesker som ikke klarer å debattere uten å ty til personangrep.

Dette skjer spesielt i debatter om transpersoner. Det skal være mulig å diskutere transtematikk uten at transpersonene som deltar, blir utsatt for hatefulle kommentarer.

Debatten som gikk galt

Et eksempel på diskriminering er å kalle en transkvinne for «mann» og å si at bare folk med livmor kan være mødre, slik styreleder i Women’s declaration Norge Christina Ellingsen sa i Debatten på NRK 27. januar.

NRK kunne sett det komme. Christina Ellingsen har tidligere skrevet under på blant annet en kronikk i VG om at «kvinne» ikke kan anses som et hatefull ytring mot transpersoner.

I tillegg var professor Glenn Peter Sætre, teolog Espen Ottesen og politiker Jenny Klinge (Sp) invitert. Alle har tidligere uttalt seg kritisk i debatter om kjønn.

Og som man kunne forutsett, opplevde både Alexander Sørlie og Christine Marie Jentoft opplevde mye stygt i sosiale medier i etterkant av programmet.

Basert på fordommer

Hele debatten om transpersoner er gjennomsyret av feilinformasjon. Dette ser vi for eksempel tydelig ved påstander om at ordet «mor» skal fjernes fra loven. Det er kun foreslått en brukertesting av ordet «fødeforelder».

Et annet eksempel er påstanden om at kjønn utelukkende er binært. Det går imot mye forskning på feltet. Ifølge tidsskriftet Scientific American er det mye som tyder på at det ikke finnes noen meningsfulle måter å dele mennesker inn i to forskjellige kjønn på.

Fakta Hva betyr begrepene? Trans: Samlebetegnelse på dem som ikke identifiserer seg med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Ikke-binær: De som har en kjønnsidentitet som ikke passer inn i hverken kategorien «mann» eller «kvinne». Juridisk kjønn: Det kjønnet en person er registrert med i Folkeregisteret. Pr. nå er de eneste mulighetene mann eller kvinne. Kjønnsidentitet: En persons opplevelse av egen kjønnskategori. Kilde: Aftenposten Vis mer

Ytre kjønnsorganer eksisterer på et spekter. Skjeggvekst, kurver og muskler bestemmes blant annet av hormonnivåer. Listen fortsetter.

Dette viser at tokjønnsmodellen er en overdreven forenkling. Meningen om at det bare finnes to biologiske kjønn er altså basert på forenklinger og fordommer.

Positivt med mangfold

En annen del av debatten som illustrerer mangelen på respekt, er måten man snakker om transkvinner og feminisme på. Å gi én gruppe mennesker flere rettigheter betyr ikke at man fjerner rettighetene til en annen gruppe. Det er rett og slett ikke sånn det fungerer.

Det er trist å se at flere som kaller seg feminister, ikke vil kjempe for rettigheter til alle kvinner, uavhengig av om man er cis eller trans. Det er utelukkende positivt med mer mangfold i samfunnet.

For transpersoner er det dessverre vanskelig å diskutere egne rettigheter uten å bli møtt med hat og trusler. Det er et demokratisk problem, og det begrenser hvilke stemmer som blir hørt i samfunnet.

NRK må ta ansvar

Vær varsom-plakaten sier at «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre».

Vi synes ikke norske medier klarer dette i saker som omhandler transpersoner.

Kanskje hadde det vært annerledes om mediene la opp journalistikken og debattene sine annerledes? Spesielt skattefinansierte NRK må ta ansvar og skjerme utsatte minoriteter.

