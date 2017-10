«Få de sinkerne av noen rulleskiløpere og syklister ut av trafikken!», tenker kanskje du.

For selv om man skulle tro at det å drive med sykkel og langrenn i Norge er godt tilrettelagt, er ikke det min opplevelse når jeg trener i trafikken.

I sommer har jeg tilbrakt mye tid på rulleskiene og på sykkelen, og jeg har gjentatte ganger blitt møtt av illsinte, frustrerte bilister som legger seg på hornet og har tilsynelatende altfor dårlig tid.

Mange er faktisk så trangsynte at de tror at det å «dele veien» ikke gjelder så fort de møter noen med hjelm på hodet. Er det bare jeg som synes dette er veldig rart?

Ingen folkeskikk

Som aktiv utøver i Norge blir jeg skuffet over hvordan vi blir behandlet i trafikken. På den ene siden blir idretten løftet opp og frem i Norge, hyllet for prestasjoner og møtt med respekt og oppmerksomhet.

På den andre siden blir vi behandlet som noen som bare er i veien, noen det er greit å rope til, tute på og råkjøre forbi. Hva skjer med nordmenn så fort de setter seg bak rattet? All respekt og folkeskikk fordufter, og det er plutselig helt greit å sette oss utøvere i fare.

VM-gull engasjerer hele nasjonen, men all treningen som blir lagt ned for å nå slike mål, blir møtt med null forståelse. Er ikke det ironisk?

Jeg skjønner ikke hvordan bilister ser det nødvendig å oppføre seg slik i trafikken. En rulleskiløper eller syklist er absolutt den mest sårbare i møte med en bil, noe de vet godt selv.

Så hva er poenget med å demonstrere og vise det så tydelig? Det eneste man oppnår er å skape frykt hos utøveren, og å sette den i potensiell fare.

Må tåle å dele

Vi utøvere prøver ikke å være i veien. Vi ønsker ikke å være en plage for deg med dårlig tid, eller noen du må sakke farten for. Det er ikke målet vårt å gjøre dere bilister så sinte og provoserte at dere føler det nødvendig å sette andre i fare. Men vi klarer det likevel.

For på de sekundene jeg bruker på å komme meg ut av veien og stoppe for at du skal kunne kjøre forbi, har du rukket å tute, rope, kjøre helt på bakhjulene mine, for deretter å nærmest sneie meg når du passerer, bare for å bevise noe vi allerede vet: at du er størst.

Så, til deg som alltid har for dårlig tid.

Til deg som alltid er sint, og synes det er fint å kunne legge den aggresjonen på oss utøvere i trafikken.

Til deg som ikke skjønner at vi også har rett på en liten del av veien, og som ikke skjønner at nei, vi kan ikke gå på det smale fortauet fullt av fotgjengere.

Til deg som ikke skjønner at du faktisk må tåle å dele veien med oss med hjelm på hodet, og at vi aldri med hensikt ønsker å være i veien eller provosere.

Til deg som ikke skjønner dette, og gjør det utrygt for aktive nordmenn å ferdes i trafikken: La bilen stå! For er det tilfelle at du ikke forstår dette, burde du heller ikke sitte bak rattet.

