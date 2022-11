Tre tips til klimaaktivister som kaster maling og bruker lim

Dina Solbakken Organisasjonssekretær, Akershus Unge Høyre

28 minutter siden

Det finnes mange bedre måter å fremme klimasaken på enn å vandalisere nasjonalskattene våre, mener debattanten. Sist fredag ble Monolitten tilgriset i maling av to aksjonister fra Stopp oljeletingen.

Vandalisme vil ikke stoppe oljeletingen.

Til dere aktivister som kastet maling på monolitten, som legger dere på hovedveien i rushtrafikken, og som prøver å lime dere fast til Munch-malerier. Jeg skjønner at dere er redde, stresset og vil gjøre noe med klimakrisen.

Men vær så snill, slutt med denne formen for aktivisme. Dere ødelegger for oss andre unge, som vil bli tatt seriøst når det kommer til klima. Å gjøre folk sinte er sjelden veien å gå for å bli lyttet til og bli tatt på alvor.

Kontroverser fører ikke til endring

Jeg føler med dere. For denne klimakampen går ikke fort nok. Men det finnes så mange andre bedre måter å fremme saken på enn å vandalisere nasjonalskattene våre.

Budskapet deres drukner i kontroversen stuntene skaper. I tillegg sliter jeg med å forstå hvilke tiltak dere ønsker skal iverksettes, når det som blir kommunisert, kun kommer frem som abstrakt elendighet.

Jeg personlig mener at det er unødvendig å måtte ty til lovbrudd for å bli hørt i et såpass demokratisk land som Norge. Derfor vil jeg gi dere noen tips for å fremme saken deres bedre. Fordi som ung og engasjert, uavhengig av partitilhørighet, så står vi på samme side når det kommer til klimakrisen.

1. Engasjer dere politisk: Stem og meld dere inn i et ungdomsparti

Vær med og bidra til den demokratiske prosessen i stedet for å polarisere den. Argumenter for at dere ikke blir tatt på alvor. At politikerne ikke hører på dere, kan løses ved at dere engasjerer dere og bidrar til et generasjonsskifte i politikken. If you can’t beat them, join them.

2. Kom med konkrete tiltak

At verden brenner og at elendigheten tar overhånd, er ikke et budskap som skaper handling. Vi trenger tiltak som forteller folk hva de må gjøre for å bidra. Selv med alle de medieoverskriftene aksjonene har skapt, har det ikke kommet frem et eneste konkret og realistisk tiltak dere ønsker å fremme.

3. Fokuser på veldedighetsaksjoner, ikke hærverksaksjoner

Det hjelper ikke å lime seg fast til et maleri og si at barn sulter. Vær heller med på aksjoner som bidrar til å bekjempe fattigdom. Bli bøssebærere for Røde Kors eller start en spleis. Skap et bærekraftig produkt som dere kan selge. Få mediedekning om positive ting. Da kan man skape motivasjon og håp i stedet for å spre frykt og sinne.

Til slutt vil jeg si at dere er modige. Og at vi trenger stemmer som roper for miljøet. Men jeg mener dere bruker energien og stemmene deres på en feil måte. Bli heller med og bidra til å løse klimakrisen, samtidig som vi styrker den demokratiske prosessen!

