Senterungdommen har ikke forstått forskjellen på teologi og politikk

Nikolai Berglund Skogan Sentralstyremedlen, KrFU

17 minutter siden

I stedet for å vise fordommer og bruke kunstig retorikk rundt navnet på partiet mitt, la oss heller diskutere politikk, skriver Nikolai Berglund Skogan fra KrFU.

Kristelig Folkeparti er ikke et religiøst parti, men vi inspireres av den kristne kulturarven til å lage praktisk politikk.

Jeg representerer et parti som er «kristendommens største fiende», skriver Dordi Lerum, sentralestyremedlem i Senterungdommen, i et Si ;D-innlegg. Det er vanskelig å vite om jeg skal le eller gråte.

Innlegget bærer mer preg av hva Lerum ønsker å stemple Kristelig Folkeparti (KrF) som, enn hva vi faktisk er. Nei, Senterungdommen, KrF er ikke et religiøst parti som blander kristendom og politikk.

Vi tar ikke beslutninger basert på teologiske overbevisninger – men vi bruker vår kristne kulturarv som inspirasjon til å lage politiske løsninger på utfordringer i samfunnet.

Ikke bare KrF som inspireres

KrF er ikke det eneste politiske partiet i Norge som er inspirert av den kristne kulturarven. Både i Senterpartiets arrow-outward-link og Høyres arrow-outward-link prinsipprogrammer fremgår det at deres verdigrunnlag og politikk blant annet bygger på den kristne kulturarven.

KrF bygger sin politikk på kristendemokratisk ideologi. Et slikt utgangspunkt er ikke uvanlig hvis man ser til andre politiske partier i Europa. Et eksempel er Angela Merkels parti CDU (Christlich Demokratische Union).

At navnet på partiet er Kristelig Folkeparti, er på ingen måte tiltenkt som at vi representerer kristendommen. Navnet henviser til at vi er et kristendemokratisk parti som inspireres av den kristne kulturarven til å lage praktisk politikk. Vi tilhører Europas største idétradisjon som er grunnlaget for demokratiene i Europa i dag.

Tre grunnverdier

Fra den kristendemokratiske ideologien henter KrF tre grunnverdier for sin politikk. Det ene er menneskeverdet, som handler om at alle mennesker er like mye verdt, og at vi bygger politikken på grunnleggende menneskerettigheter. Jeg synes partileder Olaug Bollestad synliggjorde denne forankringen godt da hun deltok på Oslo pride i sommer. arrow-outward-link

Det andre er forvalteransvaret, som innebærer at vi mennesker har en plikt til å forvalte kloden på en slik måte at også kommende generasjoner kan leve gode liv på denne kloden. Denne plikten skal gjenspeiles gjennom KrFs politikk innenfor forvaltning av naturen, klima og miljø.

Den tredje og siste grunnpilaren er nestekjærlighet. Det vil si at vi viser kjærlighet og omsorg for våre medmennesker. Det er altså det motsatte av egoisme. Så jeg vet ikke hva Lerum mener med at KrF har forkastelige holdninger.

Hva synes hun for eksempel om sitt eget partis holdninger når de lar være å gi 1 prosent i bistand selv om Norge har rekordinntekter på gass i disse tider? Eller de mange kuttene i statsbudsjettet til mangfold og frivillighet?

Nei, Lerum - i stedet for å vise fordommer og bruke kunstig retorikk rundt navnet på partiet mitt, la oss heller diskutere politikk.

