Kjære kunnskapsminister Tonje Brenna: Avlys muntlig eksamen! ber disse elevene. Fra venstre: Mari Myklebust, Amelia Massaiu, Margaret Teigen og Linda Fayazzadeh. Alle er elever i 3STB ved Foss videregående skole.

Hvorfor får elever ved noen skoler to ekstra dager til å forberede seg til eksamen?

08.06.2023 07:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Vi som går tredjeåret på videregående (VG3), også kalt «koronakullet», har hatt en knalltøff start på vår første eksamensperiode noensinne: Vi ble rammet av de tekniske feilene som oppsto under Norges første heldigitale skriftlige eksamen i sidemål og hovedmål. Nå mens vi venter på trekket til den muntlige eksamenen, ser vi at dette bare var toppen av isfjellet.

Noen får en fordel

Dagens regelverk for muntlig eksamen legger opp til at noen får mer tid til å forberede seg enn andre. Egentlig skal man få vite hvilket fag man kommer opp i, 48 timer før eksamen, og så får man vite tema 24 timer før eksamen. Hvilken dato du får vite trekket, er ulikt fra skole til skole.

På en annen skole, kjenner vi noen som fikk vite eksamenstrekket på en fredag. Dette gir dem en enorm fordel. De som får trekket på en fredag, får altså to dager ekstra til å forberede seg og finne relevant fagstoff.

Vi er blitt fortalt at eksamen er viktig for å vurdere elever ved forskjellige skoler og fylker på likt grunnlag, slik at alle får konkurrere på like premisser i opptaket til høyere utdanning. At skolene gjennomfører eksamen på ulike måter, legger ikke til rette for det. Hva er meningen med eksamen da?

Tilliten smuldrer opp

Som om dette ikke var ille nok, har det i år oppstått digitale feil i forbindelse med muntlig eksamen. Hva skjer for eksempel med de 86 elevene i åtte ulike fylker, som fikk vite eksamenstrekket flere uker for tidlig grunnet en feil i Visma InSchool? Blir de trukket på nytt? Slipper de eksamen?

Uavhengig hva som er årsaken til forskjellene på tvers av skoler, ser vi ingen tegn til at noe gjøres for å rette opp i det. Tilliten vi har til eksamenssystemet, smuldrer opp. Hvordan skal vi ha tillit når vi gjentatte ganger ser at eksamen ikke fungerer? Og mest av alt, hvordan skal vi vite at vi blir vurdert på rettferdig vis?

Dette har gått for langt. Med feil under eksamen i sidemål, hovedmål og nå muntlig eksamen, er det eneste riktige å avlyse muntlig eksamen i år. Så kjære kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), vi krever rettferdighet. Avlys muntlig eksamen nå!

