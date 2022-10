Jeg er med i en kult

Fordi jeg er medlem i en liten kirke, blir jeg tilskrevet verdier som overhodet ikke er mine, skriver Helene Sofie Smit.

... men det er kanskje ikke helt som du tror.

«Jeg er medlem i en kult», sier jeg ofte litt flåsete når jeg møter nye mennesker.

Og på sett og vis er jeg det. Men jeg er ikke fanget i et dogmatisk dogmatiskDogmatikk er en teologisk disiplin som har som oppgave å gi en systematisk fremstilling av den kristne tros innhold. Kilde: Store norske leksikon regime. Jeg spiser middag på vanlig måte, jeg drar på fest med venner, reiser uten verge og jeg kan si hva jeg mener, uten frykt for å bli utstøtt.

Jeg er medlem i et lite kultisk kirkesamfunn som heter Kristensamfunnet. Det er et lite kirkesamfunn fra 1922 som søker en form for religiøs fornyelse gjennom Rudolf Steiners antroposofi og Det nye testamentet.

Og ja, kultusen arrow-outward-link er også sentral. En kult er bare en rituell måte arrow-outward-link å forholde seg til det overjordiske på. Kult eller kultuser er viktig innenfor flere religioner.

Fakta Kristensamfunnet Kristent kirkesamfunn basert på Rudolf Steiners filosofi. Grunnlagt i 1922.

Primært en kultkirke. Det sentrale er ritualene knyttet til samfunnets syv sakramenter.

Har menigheter i alle verdensdeler. Det er vanlig å anta at kirken har 35.000 til 40.000 medlemmer, de fleste av dem i Tyskland og Skandinavia. I Norge er det rundt 2500 medlemmer. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Oldefaren min, Christian Smit, grunnla den første menigheten innenfor Kristensamfunnet i Norge i 1927 arrow-outward-link , og det har derfor vært en viktig del av vår familiehistorie.

Så jeg er vokst opp i det og er døpt inn. Men jeg er på ingen måte fanget. For å være medlem av Kristensamfunnet arrow-outward-link må man aktivt melde seg inn etter man er fylt 15 år. Tanken er at man selv skal kjenne på hva som føles rett for oss, og så eventuelt ta det aktive valget om å bli medlem.

Jeg er bare Helene

Det var riktig for meg å melde meg inn. Ikke fordi jeg kunne skrevet under på at jeg er kristen, men fordi jeg følte meg komfortabel der. Det var en plass jeg kunne være en liten jente med store spørsmål. Jeg fant en åpenhet for tvil og en interesse for alle livssyn, ikke bare den som ble praktisert der.

Den muligheten synes jeg alle unge fortjener å få.

Det var en plass jeg kunne være en liten jente med store spørsmål.

I dag opplever jeg at mange unge ikke tør å snakke om religion og livssyn uten et litt ironisk skråblikk. Jeg tror det kommer av at mange kobler religionene til historien deres, og ikke ser mangfoldet de representerer i dag.

Jeg er ikke en historisk kristen. Jeg er hverken en kolonist eller bibelpugger. Jeg er bare Helene. Men bare ved å være medlem i en liten kirke blir jeg tilskrevet verdier som overhodet ikke er mine.

Mye er gjort i religionens navn

Vi har hørt og hører masse om de ekstreme religiøse. Kristne sekter der barn blir isolert fra omverdenen arrow-outward-link , muslimske styresmakter som trykker ned kvinner, arrow-outward-link eller ultraortodokse jøder som aldri har sett en mobiltelefon.

Selvfølgelig må vi snakke om det også. Det er mye forferdelig som er blitt gjort gjennom årene i kirker, synagoger og moskeer. Det har skjedd urett, og mange har hatt det veldig vondt. Det kan vi ikke overse. Men vi må skille mellom hva som er livssyn og religion, og hva som er gjort i deres navn.

Selv om historiske maktpersoner i kirken har undertrykket homofile, forgrepet seg på unge gutter og ledet korstog mot muslimene, betyr ikke det at dagens kristne deler de verdiene. Og selv om flere muslimske land undertrykker kvinner på det groveste, gjør ikke det alle som tror på Allah, til mannssjåvinister.

Hvis man tror det er slik, glemmer man den enorme midten. De største trossamfunnene i verden har over en milliard tilhengere. Jeg tror at de unge innenfor disse trossamfunnene bare trenger en plass å være sammen og en plass de kan undre seg.

Kan forene istedenfor å splitte

Jeg fant det i en liten antroposofisk kirke, andre finner det samme i synagoger, moskeer, templer, hellige rom eller rom blottet for religion. Det er helt greit det også.

Vi unge trenger å ha muligheten til å snakke om livssyn, tradisjoner, levesett og eksistens på en måte hvor ingen får mene noe om hvor troende vi er, og hvor vi slipper å bli dømt ut ifra hva noen før oss har gjort.

Hvis vi bare kan utforske sammen uten noe rett og galt, kan religion og livssyn bli noe som forener i stedet for å splitte.

Hvis jeg spør jevnaldrende om de tror på noe, svarer de som regel at de ikke er helt sikre, men at jo, de tror nok på noe. Jeg tenker at det er et fint svar.

Det handler ikke om å skrike ut eller å plassere troen sin i en boks. For min del handler det til syvende og sist om undring. Og slik burde det være.

Og i den undringen har jeg satt veldig pris på å ha kulten min som sikkerhetsnett.

