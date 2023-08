Fadderuke + øl = sant...eller?

Alkohol blir en «icebreaker» for mange, skriver Nina Skara Pettersen. Bildet er fra Nygårdsparken i Bergen i fadderuken i 2020. Vis mer

Fadderuken som konsept er bra. Det er innholdet i den jeg er uenig i.

Publisert: 16.08.2023

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

«Vi ønsker ikke å skape noe drikkepress. Hvis vi sier drikk, så trenger du ikke å drikke.»

Dette var noe av det første fadderne sa under fadderuken i fjor. Spent på uken som lå fremfor meg, tenkte jeg at fadderne hadde planlagt noen morsomme aktiviteter. Alkohol kunne vel ikke være styrende for hele opplegget?

En «icebreaker»

Når du tenker på fadderuken, hva tenker du på da? Jeg tror nok de fleste ville svart drikking og fest i en hel uke.

Jeg undres over hvorfor det egentlig er blitt slik, og jeg har kommet frem til at studenter i dagens samfunn har vanskeligheter for å bli kjent med andre studenter med mindre de har litt alkohol innabords. Det blir en «icebreaker» for mange.

Fadderuken som konsept er bra. Det er innholdet i den jeg er uenig i. Under fadderuken i fjor hadde nesten alle lekene som fadderne arrangerte, noe med drikking å gjøre. Så da satt jeg der med coca cola i hånden og følte meg passe ubekvem.

Kan du være den fadderen som har mot nok til å gå imot strømmen?

Drikkelekene i seg selv er jo usedvanlig upassende. Hvem er det som vil svare på så mange intime spørsmål om seg selv foran folk man knapt kjenner?

Mitt forslag til årets faddere er derfor følgende: Vær kreative og tenk utenfor boksen. Kanskje årets fadderuke kan bli noe utenom det vanlige?

De voksne

Når jeg tenker på en fadder, så er det en som passer på at resten har det bra, og som skaper en fin opplevelse for alle sammen, men slik er det ikke alltid. Veldig mange faddere drikker seg fulle og er derfor ikke i stand til å passe på at alle har det bra.

Jeg synes ikke det burde være så mye å kreve at fadderne ikke drikker seg fulle. Det er jo tross alt de som skal være de voksne i fadderuken.

Kanskje årets faddere kan ta med fadderbarna på stranden, spille volleyball og ha det gøy uten alkohol? Som tidligere fadderbarn kan jeg garantere at det vil være veldig mange som vil sette stor pris på andre aktiviteter enn det som vanligvis arrangeres.

Kan du være den fadderen som har mot nok til å gå imot strømmen?

