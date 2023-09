La det være unge med minoritetsbakgrunn som avgjør valget!

La oss ikke gi avisene muligheten til å bruke de samme overskriftene i år som ved sist valg, skriver debattantene. Vis mer

I år blir valget jevnt. Vil vi virkelig la noen andre avgjøre for oss?

Publisert: 07.09.2023 21:00

Innvandrere og unge er blant dem som stemmer aller minst. Likevel sies det at innvandrerbefolkningen vil avgjøre valget flere steder i år. La oss sørge for at flere bruker stemmeretten sin!

I år kan alle som har vært folkeregistrert i Norge lenger enn tre år, stemme – selv om de ikke har statsborgerskap. Det er det mange som ikke er klar over, og politikerne er ikke alltid like flinke til nå ut til denne velgergruppen. Uavhengig av om politikerne har klart å nå frem til deg, så håper vi at du velger å bruke din stemme. Hver eneste stemme teller.

I år håper vi at det er unge med minoritetsbakgrunn som avgjør valget.

Overraskende tall

For valget i år vil bety mye for vår fremtid. Det er et valg om hvordan skolene skal styres. Hvor mye skatter vi skal betale i fremtiden, og hvor mye det skal koste oss å parkere bilen i gaten utenfor huset. I år er valget avgjørende for hvordan integreringen blir i årene fremover og hvordan vi nyttiggjør oss av folks kompetanse.

Bare halvparten av innvandrere som hadde stemmerett ved forrige valg, brukte den, kunne vi lese i mediene. Dette er overraskende lave tall. La oss ikke gi avisene muligheten til å bruke de samme overskriftene i år som ved sist valg.

La noen andre avgjøre

Mange opplever at det å stemme gir en følelse av tilhørighet og fellesskap. Bruk stemmen din for å oppleve denne fine følelsen av stolthet! Gi velferdsstaten noe tilbake etter alt den har gitt deg.

Å sitte hjemme, uten å bruke stemmeretten, betyr også at du ikke trenger å klage når prisen for månedskortet øker eller når flere koraner blir brent av Sian.

Hvis ikke unge stemmer, hvis ikke de med minoritetsbakgrunn stemmer, vil det være noen andre som avgjør valget for oss. Valget som angår oss like mye som alle andre. I år blir valget jevnt. Vil vi virkelig la noen andre avgjøre for oss?

