Margit Martinsen Sentralstyremedlem, Grønn Ungdom

17 minutter siden

Det er et demokratisk problem dersom de store byene, her illustrert ved Oslo, kun forbeholdes de rike og øvre middelklasse, mener debattanten.

Skal studier som mitt kun forbeholdes de med rike foreldre?

Flere studenter burde vurdere å studere på bygda før de klager over høye priser, skriver sentralstyremedlem i Senterungdommen Dordi Asp Lerum i Aftenposten 3. september. Hun kaller «klagingen» til Oslo-studenter over et boligmarked som har gått av hengslene for lengst, for et storbyproblem.

Hun beskriver et marked der det koster 10.000 kroner for et krypinn med mugg i vinduskarmen og gardindører, og konkluderer med at «dette har dere valgt selv» og «å bo i Oslo er ingen menneskerett».

Først og fremst et demokratisk problem

Ja, Lerum, dette er et storbyproblem, men også et demokratisk problem.

Det er et demokratisk problem om byen der landets politiske beslutninger tas, kun forbeholdes rike og dem fra øvre middelklasse.

Det er et demokratisk problem dersom prestisjestudier som jus og medisin, som krever store fagmiljøer og derfor kun holder til i de store byene, blir utilgjengelige for studenter med dårlige økonomiske forutsetninger.

Det er et demokratisk problem dersom sykepleierne, lærerne, renholderne og alle andre som holder Oslo i gang, ikke lenger har råd til å bo her.

Noen studier finnes ikke i Sogndal, Volda og på Nesna. Jeg går internasjonale studier i Oslo, et studie som kun finnes her og i Tromsø, en by med landets nest høyeste boligpriser. Mener du at studier som mitt kun skal forbeholdes de med rike foreldre?

Går utover de dårligst stilte

Jeg vil ha tilgang til studierelevante foredrag på Litteraturhuset, kunne benytte meg av badstuene i Oslobukta og bruke Deichman Bjørvika. Jeg vil bo der vennene mine bor, og der familien min er.

I Senterungdommens øyne er det kanskje ingen menneskerett å bo i Oslo. Det er greit. Men jeg håper dere er klar over at de dere vil dytte ut av byene, også er de som er vokst opp her.

Det er ikke boligmogul-døtrene til milliardæren Øystein Stray Spetalen dere dytter ut. Det er meg og vennene mine fra Tøyen, Trosterud og Hasle.

Og jeg kan si på vegne av oss alle: Vi kan ikke vente til «studentminister» Ola Borten Moe (Sp) har funnet seg en annen jobb!

