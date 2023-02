Jeg er 17 år og har aldri hatt eksamen. Det stresser meg.

16.02.2023 19:30

Å avlyse eksamen er en lettvint løsning som får store konsekvenser for oss elever senere, skriver debattanten.

Jeg vil heller ha eksamen enn en lekse som varer i et år.

Det er på tide å kaste eksamen på historiens skraphaug, skrev Eris Moronski fra Sosialistisk Ungdom (SU) tidligere i februar. Som elev i andreklasse på videregående i Oslo er jeg sjokkert over hvor lite rustet Sosialistisk Ungdom vil at videregående skole skal gjøre oss til livet videre.

Siden jeg aldri har hatt eksamen, gruer jeg meg til å ha eksamen for første gang i mai. For kullet som gikk ut av videregående i fjor, er det enda verre.

Mangel på erfaring

Under pandemien ble eksamen satt på vent. Jeg gikk selv i 10. klasse da nedstengningene begynte. Selv om det var en lettelse å slippe litt skolearbeid, så ble jeg engstelig over ikke å få eksamenserfaring. Mange av vennene mine vurderte å ta eksamen som privatist, nettopp for å få eksamenserfaring.

Når Universitetet i Bergen etter korona måtte arrangere «liksom-eksamener» for å forberede studentene sine, fikk vi se at drømmeskolen til SU feiler på sitt aller viktigste formål: å forberede oss elever til livet videre.

Dette er ingen «dystopisk fremstilling», som SU påstår i innlegget sitt. Dette er konsekvensene av at mange studenter får ex-phil på universitetet som sin aller første eksamen – uforberedt!

Ingen ordning kan noensinne bli perfekt. Unge Høyre har mange forslag for å gjøre eksamen mer rettferdig. For eksempel kan vi ha filming av muntlig eksamen for å styrke klagemulighetene, eller så kan eksamen flyttes til før russetiden.

Forbedre dagens eksamensform

Aller verst er det at SU er imot lekser, men ønsker at den viktigste vurderingen for oss elever ikke skal være eksamen, men en mappevurdering: altså en lekse som varer i et år.

Eksamenskarakterene er de eneste karakterene på vitnemålet som sier noe om hva du kan, ikke hvor gode foreldrene dine er til å hjelpe deg, hvor godt læreren liker deg, eller hvor god du er på å bruke kunstig intelligens.

Å avlyse eksamen er en lettvint løsning som får store konsekvenser for oss elever senere. Vi må slutte å skyve eksamen foran oss. Gi oss elever det ansvaret vi trenger.

