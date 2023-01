Barn som meg kan være med på det meste. Vi trenger bare at folk gir oss muligheten.

23.01.2023 19:30

Lukas Vojvodic (14) er med i NRK-programmet «Et hav av muligheter». - Jeg håper at de som ser serien eller leser denne teksten, skjønner at barn som meg kan være med på det meste, med bare litt hjelp, skriver han.

Vi oppfører oss ikke dårlig, vi gjør bare ting på vår egen måte.

Jeg heter Lukas, er 14 år, bor ved Bryn i Oslo og har Asperger syndrom. Det gjør at jeg for eksempel synes det er vanskelig med en del støy, eller hvis jeg ikke vet hva som vil skje.

Det å ha Asperger syndrom gjør at jeg noen ganger føler meg usynlig eller at folk ikke hører på meg. Jeg skulle ønske at folk ikke skulte rart på meg eller andre som meg bare fordi vi er annerledes.

Noen ganger blir jeg kjeftet på fordi jeg snakker for høyt eller lager høye lyder eller gjør noe folk sier jeg ikke skal gjøre blant folk. Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker høyt, men det er vanskelig å la være.

Fakta Asperger syndrom Asperger syndrom er en mild form for autisme. Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er det kjennetegnet ved: Forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster

Begrenset og/eller stereotype interesser, aktiviteter og atferdsmønster Det er vanskelig å slå fast hvor mange som har syndromet, ettersom det er ulike måter å definere det på. Ulike studier oppgir alt fra 1 per 250 barn til 1 per 10. 000 barn. I Norge antar man at den samlede forekomsten av alle typer autismespekterforstyrrelse er mellom 3 til 10 per 1000 barn, ifølge NHI. Vis mer

Usannsynlig, ikke umulig

Mandag 23. januar startet temadagene på NRK Super. Og i år handler de om funksjonsnedsettelse. Ett av programmene som sendes, heter «Et hav av muligheter». Og jeg er med i den serien.

Til de som ikke vet hva jeg snakker om, så er «Et hav av muligheter» en serie som er spilt inn på skoleskipet Christian Radich i løpet av fem dager i september. Da var jeg og 12 andre barn, både med og uten funksjonsnedsettelser, med Supernytt-programleder Sally Kamara på tur. Dere tenker sikkert at det høres helt umulig ut med hele 13 barn på en båt langt ute til havs, men selv om det var usannsynlig, var det ikke umulig.

På turen fikk vi lære å klatre i masten, vende ror og å styre skipet, skriver Lukas Vojvodic.

For å være ærlig så visste jeg ikke særlig mye om denne serien eller at programlederen Sally i det hele tatt ville ha med folk med funksjonsnedsettelser, da jeg søkte. Jeg så bare at de søkte etter deltagere på NRK Supers nettside, og tenkte: «Hei! Det høres ut som noe for meg!»

Da jeg ble kalt inn på intervju, ble jeg helt sjokkert, fordi jeg ikke ante at jeg hadde noen vinnersjanse. Da jeg fikk vite at jeg fikk bli med, fant jeg ikke ord for hvor glad jeg ble.

Lærte mye

Jeg går på Skullerud skoles prosjektlinje sammen med andre barn som også har Asperger, og de synes at det er kjempekult at jeg er med i serien. Jeg har til og med laget et foredrag om den. Jeg synes mange burde se den!

Vi aspergere er kanskje ikke HELT som andre, men det er ikke nødvendig å kjefte på oss.

På turen fikk vi blant annet lære å klatre i masten, vende ror og å styre skipet. Både lørdag og den dagen vi kom om bord på båten, hadde vi en ordentlig lørdagsgodt-fiesta.

Jeg hadde aldri vært med på en tur uten mamma og pappa før. Til og med på leirskolen måtte mamma være med. Men denne gangen fikk jeg dra med bare Emilie, støttekontakten min. Hun hjalp meg med det meste på båten. Og det gjorde at jeg kunne være med de andre ute på havet.

Gjør ting på vår egen måte

Vi aspergere er kanskje ikke HELT som andre, men det er ikke nødvendig å kjefte på oss. Vi oppfører oss ikke dårlig, vi gjør bare ting på vår egen måte.

De som ser serien eller leser denne teksten, kan forhåpentlig også skjønne at det er helt greit for meg, for eksempel, å være med på ting og ha på øreklokker: Jeg er likevel en del av gjengen!

Så jeg håper at de skjønner at barn som meg kan være med på det meste, med bare litt hjelp. De andre barna med funksjonsnedsettelser som var med på båten, som blant annet er blinde eller sitter i rullestol, kunne også være med og vise at ting ikke var umulig, men bare usannsynlig.

Jeg håper også at de som ser denne serien, vil oppdage at det er helt greit å være seg selv, og at man kan få være sånn som man er, bare man er grei mot andre.

