Hver dag på skolen hører jeg mange elever klage på lekser, men jeg skjønner ikke hvorfor. Lekser hjelper oss til å bli bedre og selvstendige mennesker!

Som elev på 9. trinn på Morellbakken skole blir jeg selv utsatt for lekser, men jeg har lært meg å se på lekser på en annen måte enn mange.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hjelper deg senere i livet

Det er mange fordeler og ulemper med lekser. Hvis du ikke har noen hjemme som kan hjelpe deg, kan det ta altfor lang tid. Dette kan vi fikse med å få bedre leksehjelp på skolen.

Skolene burde også lage en leksehjelp hvor det faktisk er lærere som kan hjelpe deg.

Det positive er at lekser kommer til å hjelpe deg senere i livet. Det vil lære deg at du må jobbe og få ting gjort. Hvis skolen leier deg gjennom livet uten å gi deg lekser og bare kaster deg ut i det på universitetet, kan du få problemer.

Lekser kan være sosialt

Lekser kan være god repetisjon. Det kan hjelpe deg å huske viktig informasjon lettere. Lekser må bli laget på gode måter. Elever liker leksene sine på forskjellige måter.

Jeg har funnet ut at de fleste elever liker at læreren lager oppgaver som handler om det vi har jobbet med på skolen. Det betyr at hvis du jobber bra på skolen, bruker du mindre tid på leksene hjemme.

Mange mener at lekser er asosialt. Jeg mener det helt motsatte. Du kan gjøre lekser med venner og familie. Dette kan starte samtaler mellom deg og familien din. Hvis du starter en leksegruppe med noen av vennene dine, er dette veldig sosialt.

Til slutt vil jeg si at det er vi elever som vet best hva som funker for oss, ikke politikerne som styrer. Vi må som elever bruke stemmen vår. Politikerne må huske at vi kan stemme om ikke mange år, så de burde høre på ungdommen!

Vil du lese mer om lekser? Ta en titt på disse:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.