Over hele landet har Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne gått til valg på et gratis skolemåltid om dagen.

Det betyr at mange kommuner over hele landet kan få kjøttfri mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag i skolen. Hvis de vil. Det burde MDG kreve nå under forhandlingene i Oslo.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Klimavennlig

Skolemat er viktig for å øke læringsutbytte, og det er viktig for å redusere forskjeller. Men det kan også bli et viktig tiltak for å redusere kjøttforbruket i Norge.

Pressefoto

Maten vi serverer elevene, bør ha krav om å være klimavennlig, bidra til god folkehelse og god dyrevelferd. Det betyr at skolemåltidet åpenbart bør være vegetarisk, hver eneste dag.

Gode helsevaner starter tidlig, og vi vet at mange av oss spiser for mye kjøtt. Å spise mindre kjøtt er også et av enkelttiltakene hver og en av oss kan gjøre for å redusere klimagassutslipp.

Da bør kommuner over hele Norge bidra ved å gjøre en del av kjøttkuttet i skoletiden, sånn at barn lærer hva bærekraftig kosthold går ut på fra tidlig alder.

Inkluderende

Vegetarmat i skolen er ikke bare bedre for klima og for folkehelsen – det er også mer inkluderende. Uansett om du er veggis, spiser koscher eller halal, kan du spise det samme som alle andre. Og dessuten er det billigere.

Om ikke dette er nok til å overbevise Ap, betyr det at de aktivt vil at kommunen skal bruke innkjøpsmakt på å servere barn kjøtt.

Det er dårlig for klimaet, og det er dårlig for folkehelsen. Det burde ikke kommunen bruke masse penger på, og om skolematen ikke blir vegetarisk, håper jeg De Grønne stemmer det ned i forhandlingene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.