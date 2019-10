Ofte holder jeg foredrag om feminisme og likestilling, blant annet for ungdomsskoleklasser.

Ikke sjeldent er det i starten litt krasse tilbakemeldinger når jeg snakker om at jenter skal løftes og få det bedre. For da argumenterer noen for at det betyr at «gutter får det verre».

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Etter at vi har diskutert litt, blir vi som oftest enige om at likestilling er bra for alle likevel, og at vi alle sammen kan spille en viktig rolle i likestillingskampen.

Verden er designet for menn

Men når ting blir lagt ut på nettet, er det eldre menn som spretter opp og blir forbannet med en gang det blir gjort et poeng ut av at vi spesielt må jobbe for å bedre jenters rettigheter.

Plan International Norge la for noen dager siden ut en video som viser hvorfor det er viktig å sette jenter først. Verden er designet for menn, og der barn ikke har det bra, har jenter det verst.

Hvert andre sekund giftes en jente bort, abort er ulovlig i mange land og kvinner har blant annet 47 prosent større sjanse enn menn for å bli alvorlig skadet i en bilulykke.

Hvorfor blir dere gamle menn i kommentarfeltet så forbannet over at vi vil forandre verden til det bedre for jenter?

Det virker som at dere tar det som et angrep på dere selv. Ja, for at vi skal oppnå likestilling, må menn miste makt. Men det betyr ikke at vi tråkker menn ned. Likestilling er til alles beste.

Vi må sette jenter først

Jeg kjenner både voksne og gamle menn som ikke er i kategorien «gamle menn som klikker av likestilling».

Men jeg har gang på gang sett det i kommentarfelt, og selv fått meldinger som viser veldig godt hvor sinte mange menn blir når man snakker om å bedre jenters stilling i samfunnet.

I min drømmeverden har gutter og jenter like muligheter til å bestemme over sitt eget liv og til å være med å forme samfunnet rundt oss. For at vi skal oppnå det, må vi sette jenter først.

Er det noe å klikke i kommentarfeltet for?

Vi er lei av å vente. Heldigvis kan vi endre verden sammen. Jeg gleder meg til å jobbe for en likestilt verden sammen med deg, uansett om du er gutt, jente, kvinne eller en gammel mann.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.