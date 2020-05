På verdensbasis kastes en tredjedel av all mat som produseres. I Norge kaster vi 385.000 tonn mat i året. Og det kastes 130.000 tonn klær hvert år. Konklusjonen blir: Vi kaster mye.

At disse tallene ikke er bærekraftige, er ingen rakettforskning. Det er snarere en ganske overkommelig ligning. Etter min oppfatning er det heller ikke uvanlig at folk har løst denne ligningen. Jo da, vi kaster for mye. Ola og Kari Nordmann er enige.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bestefars gamle skjorte

Avfallsproblemene er ikke mer abstrakte enn at vi kan putte pizzastykket i en plastboks og bruke ballkjolen to ganger. Ikke bare er dette noe Moder Jord ville satt pris på, men også lommeboken din. Min fundering blir dermed: Hvorfor gjør vi ikke dette?

Jeg vil leve i et Norge der Fretex og «dumpster diving» er kult. Det burde være mer stolthet i å gå i bestefars gamle skjorte enn i en poloskjorte en tekstilarbeider har sydd til deg nærmest gratis. Sånn er det dessverre ikke. For å kunne gå med rak rygg trenger vi dyre skjorter og ny ballkjole. Middagen skal også helst være fersk.

Privat

Gjør det kult!

Om du er så uheldig å bli sett inne i en bruktbutikk eller med huet i en søppelbøtte, er det ikke like kult å gå på jobb dagen etter. Kunne man ha snudd denne litt uheldige normen? Ikke vet jeg. På andre siden av bordet står nemlig både tekstilindustrien og matindustrien og sier meg imot. De har for øvrig en langt bedre forståelse av markedsføring enn meg.

Med dette innlegget ønsker jeg ikke å tvinge folk inn i bruktbutikker og ned i containere, men heller be dem skru av forakten når de ser andre gjøre det. Kanskje du en dag vil gjøre det samme?

Har du fått med deg disse?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.