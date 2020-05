Lørdag 23. mai publiserte Bergens Tidende en artikkel om ulven Lucky som «herjer» ved Sognefjorden. Lucky har fått skylden for 350 sauedrap. Derfor er Lucky nå dødsdømt.

I BTs artikkel forteller Stein Mortensbakke at ulven ikke hører hjemme der, at staten har bestemt at beitedyr er prioritert, og at ulven gjør for mye skade.

Å lese artikkelen i BT har vekket følelser av sinne og urettferdighet hos meg. Menneskelig sivilisasjon bruker stadig mer urørt natur og trekker nærmere ville dyrs territorier. I dag er det en skremmende liten minoritet av ville dyr i forhold til mennesker og menneskelig eid dyrehold. Det blir færre og færre ville dyr, og bønder har bestemt at det skal bli enda færre.

Gjør som den må

Ulven er et rovdyr. Å drepe og spise sau er et helt naturlig instinkt for den. Ulven gjør det den trenger for å overleve. Ulven har ingen vonde intensjoner. Hvorfor gir vi mennesker oss selv retten til å ta ulvens liv? Tror vi mennesker at vi er så overlegne, så viktige, at vi kan drepe alt som kommer i veien for oss?

Privat

Ulven må spise kjøtt for å overleve. Det må ikke mennesker. Hvis du mener mennesker trenger å spise kjøtt, så får det være din sak, men vi trenger i hvert fall ikke spise sauekjøtt. Vi spiser heller ikke særlig med sauekjøtt. Det ligger mye sau og lam på fryselager fordi nordmenn ikke spiser det. Ulven gjør det den må, og den fortjener ikke å dø for det. Lucky fortjener å leve.

For å være helt ærlig, etter å ha sett all sauen vi har på fryselager, vil jeg tørre å påstå at ulven gjør oss en tjeneste.

