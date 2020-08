Vi er først og fremst uigurere, ikke kinesiske muslimer

Martine Aamodt (17) Kristiansand Sosialistisk ungdom

Nå nettopp

Uigurere og tibetanere demonstrerer mot Kina foran FNs hovedkvarter i Genève i 2018. Salvatore di Nolfi / TT NYHETSBYRÅN

For å bygge en sterk, folkelig frigjøringsbevegelse må vi bruke betegnelser som samler oss.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er mange med bakgrunn fra Sentral-Asia som i dag ikke har et land vi kan kalle vårt. Vi har mange navn: uigurere, tatarere, dunganere. Vi er flere enn folk tror.

Én ting som har ført til mye frustrasjon i meg, er at til tross for at vi har alle disse navnene, må vi samles ved en betegnelse: muslim.

Misvisende omtale

Jeg mener vi ved å bruke denne betegnelsen når vi prater om blant annet konsentrasjonsleirer styrt av de kinesiske myndighetene, fjerner mye av bakgrunnen for den etniske rensingen som skjer.

Fakta Forfølgelse av uigurene Minst én million mennesker, i all hovedsak uigurer, er blitt plassert i interneringsleirer i Xinjiang de siste årene, ifølge flere forskere og menneskerettighetsorganisasjoner. Det er den største masseinterneringen av mennesker siden jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Uigurenes religion og kultur blir tatt fra dem. Moskeer fjernes, språket tas ut av skolen, og det å gå med religiøse klesplagg kan være nok til å sende noen til leirene. Det er også blitt dokumentert at uiguriske kvinner blir tvangssterilisert. Vis mer

Så klart er flertallet av minoritetene i Sentral-Asia og i konsentrasjonsleirene muslimer, og det er en viktig del av manges identitet, men bakgrunnen for leirene er ikke kun religion.

Det handler om mer enn religionen. Kulturelle forskjeller, verdier og språk kan også bli sett på som grunner. Men det handler hovedsakelig om Kinas ønske om å kontrollere naturressursene i Øst-Turkestan.

Ikke alle uigurer er muslimer

Ja, Øst-Turkestan. Uigureres land som ble okkupert rundt 1950-tallet. Betegnelsene media bruker, skaper et bilde av at uigurere er kinesiske muslimer som er blitt fratatt friheten vår kun fordi vi er muslimer.

I tillegg til å skape et feil bilde av annekteringen av Øst-Turkestan utestenger det de av oss som ikke er muslimer.

Mange mener at islam er en viktig del av sentral-asiateres identitet og kultur, og det er sant. Kanskje noen til og med mener man ikke kan kalle seg uigurer om man ikke er muslim. Det er jeg uenig i. Det er mange av oss, inkludert meg selv, som er uigurer, men som ikke er muslim.

Det er bra at dette er en sak som mange, spesielt muslimer, er engasjerte i. Det er bra å dele bilder, artikler og historier fra leirene, men definér oss på våre egne premisser.

Ett folkeslag

Media må begynne å fokusere på at dette er et problem som hovedsakelig angår uigurere. Uigurere som ikke er muslimer, møter også problemer i okkuperte Øst-Turkestan.

Den religiøst motiverte rasismen som skjer mot alle disse minoritetene, skal ikke stikkes under stol. Samtidig som at det er viktig å nevne historien til denne konflikten og vårt land.

Det er viktig at journalister begynner å betegne folk og land med deres navn. Xinjiang? Øst-Turkestan. Muslimske kinesere? Uigurere. Omskoleringsleirer? Konsentrasjonsleirer. Sikkerhetstiltak? Rasisme.

Martine Aamodt (17). Privat

For at vi skal bygge en sterk folkelig frigjøringsbevegelse, er vi nødt til å bruke betegnelser som samler oss. Mange av oss «minoriteter» bor i diaspora. Som innbyggere i moderne sekulære samfunn, er det nok noen av oss som ikke kan relatere til våre brødre og søstre i Øst-Turkestan.

For at vi skal kjempe sammen i kampen mot de kinesiske myndighetene, må vi lære oss å bygge et inkluderende miljø.

