Jeg sitter her og er egentlig helt tom for ord. Dette er så vondt og grusomt at det nesten ikke kan beskrives. Men jeg skal skrive uansett, for dette kan vi bare ikke ignorere.

Natt til lørdag ble Atefa Rezaie og hennes tre barn Ehsan (16), Taibeh (20) og Yasin (22) Abbasi vekket av norsk politi i Trondheim og fraktet bort. Lørdag formiddag ble familien tvangsutsendt til Afghanistan.

Like gammel som meg

Abbasi-familien består blant annet av Ehsan.

Ehsan er en 16 år gammel gutt, like gammel som meg. Han er stort talent i fotball og lever som en normal, norsk tenåring. Nå er han altså på vei til det farlige landet Afghanistan, fordi Norge har bestemt seg for at det er bedre å sende ham dit enn å la ham leve her, i trygge omgivelser med det han kjenner godt fra før.

Ehsan har aldri vært i Afghanistan, og han har heller ingenting der å gjøre.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Taibeh er søsteren til Ehsan. Hun er et av de sterkeste menneskene jeg noen gang har vært borti, et ordentlig forbilde. Men hvis man blir behandlet som avskum, så er det ikke rart om hun til slutt knekker. Taibeh drømmer om å bli lege. Hun har egentlig et godt grunnlag til å bli det også, men nå kan Norge ha ødelagt hele fremtiden hennes.

Jeg forstår ikke

Nå er de altså på vei til et land de på ingen måte hører hjemme i. De har like lite kjennskap til livet i Afghanistan som meg, så hvordan i alle dager kan det rettferdiggjøres?

Søndag kom det attpåtil frem at barna sendes alene, uten foreldre. Moren blir returnert til Norge på grunn av helsemessige årsaker, mens barna fremdeles må flytte til Afghanistan.

Jeg forstår ikke hvordan myndighetene i Norge kan forsvare å sende et mindreårig barn til et av verdens farligste land, uten foreldre?

Få familien hjem!

Erna Solberg, hva er det du driver med?

Jeg kjenner at dette gjør meg kvalm, uvel og helt rasende. Jeg kan ikke stå og forsvare at landet mitt gjør dette mot fullstendig uskyldige mennesker, og jeg håper inderlig du kjenner på det samme. Vær så snill, vær med og spre ordet om at dette ikke er greit på noen som helst måte.

Få Abbasi-familien hjem, nå!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.