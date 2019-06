Equinor koker kloden. Og de er frekke nok til å gjøre det i klimaets navn. Equinor forsøker nå å grønnvaske norsk oljeproduksjon gjennom en reklamekampanje i norske medier.

Reklamen viser tusenvis av klimastreikende barn og ungdommer på Eidsvolls plass i Oslo. Budskapet er at Equinor er på lag med klimastreikerne: Et miljøvennlig oljeselskap!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Like skitne

«Mange mener vi skal slutte med olje. Hvorfor er det likevel grunn til å være stolte av Johan Sverdrup?» spør Equinor retorisk, før de legger ut om de lave utslippstallene fra det nye gigantfeltet sitt. «Alle oljefat er ikke like.»

Morten Uglum

Det er villedende å male et bilde av at norsk olje er renere enn annen olje. Et oljefat slipper ut cirka 400 kg Co2 når det forbrennes, uavhengig av om det er produsert av Equinor, Shell eller Saudi Aramco. Godt over 90 prosent av utslippene fra oljen kommer når den forbrennes, ikke når den utvinnes. Alle oljefat er like. De er like skitne.

Her kan du se reklamen og bedømme selv

Johan Sverdrup-feltet, som Equinor er så stolte av, er en klimabombe. Utslippene derfra kan bli opp til 25 ganger så store som hele Norges årlige klimagassutslipp. Feltet skal være i produksjon de neste 50 årene - til lenge etter at Norge og EU etter planen skal være utslippsfritt. Johan Sverdrup-feltet binder oss til nye klimagassutslipp gjennom mesteparten av dette århundret.

Skyver oss foran seg

Equinor skyver klimastreikerne foran seg i forsøk på å grønnvaske en næring som er grunnleggende skitten.

Det er uforskammet, og ikke minst er det umyndiggjørende overfor de tusenvis av ungdommene som har brukt våren på å protestere mot nettopp oljenæringen-

Hvis Equinor først og fremst hadde vært opptatt av å redde klimaet, hadde de sluttet å bore etter olje. Det gjør de ikke.

Navneskifte til tross - de bruker fortsatt mer enn 95 prosent av investeringene sine på olje og gass. Det Equinor er mest interessert i å redde, er sitt eget rykte.

