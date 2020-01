Vi såpeserieelskere har virkelig fått kjenne på skuffelse de siste årene. I 2017 takket Hotel Cæsar, Nordens lengstlevende såpeserie, for seg etter over 3000 episoder. Dette opplevedes sikkert like hardt som det gjorde for generasjonen før oss, da Dynastiet slo av record-knappen i 1989.

Heldigvis for begge generasjonene levde den mest spennende såpeserien videre. En slags realitysåpe, fylt med intriger, skandaler, drama og høylytt krangling: Regjeringssåpen.

Også denne gleden må vi nå gi slipp på. I går kom meldingen om at Frp trekker seg fra regjering. Hjemhentingen av to barn og deres mor som har vært tilknyttet IS, ble for mye å leve med. Det var den siste dråpen som fikk begeret til å renne over.

Begeret som rant over

Nå skal det sies at begeret til Frp har vært holdt på å renne over før. En kan trekke en parallell mellom Frps seiglivede «beger» og fjellpartiet Mannen. Disse sakene ligger begge helt i tet i NM i «ulv-ulv»-roping. Så skjedde likevel miraklene at først Mannen, og deretter Frp, brøt seg fri.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Når det nå er slutt på Frps regjeringsdeltagelse (for denne gang), er det på sin plass med litt mimring.

For det har vært litt av en dramaturgi siden de entret regjeringslokalene høsten 2013. Jensen sa morna til Jens, og inn kom ulike skikkelser, deriblant Sylvi Listhaug. Dette må være seriens mest allsidige karakter, med flere ministerposter bak seg. Vi kan trekke frem flere situasjoner hvor hun virkelig har laget førsteklasse drama:

Vi har et bondeopprør under hennes tid som landbruksminister. Vi kan trekke frem hennes klassiske utsagn om at utlendinger ikke kan bæres på gullstol inn i det norske samfunnet.

Et annet eksempel er utsagnet om at Knut Arild Hareide sleiker imamer oppover ryggen, eller det jeg husker best: da hun satte fyr på Facebook med sitt innlegg om Ap og terrorister.

Spin-off om Frp som opposisjonsparti

Du trodde kanskje dramaet sluttet der? Ikke for Regjeringssåpeserien! Vi har også noen litt uheldige sexsaker som har vært luftet i offentligheten, samt en stor håndfull justisministere som har vært innom justisdepartementet en snartur.

Privat

Det har skjedd en historisk innskrenking av kvinner rett til (tvilling) abort (for greier man et barn så må man jo greie to?). Og de fleste av oss husker da vi hadde en likestillingsminister som tidligere hadde uttalt at kvinner hadde like mye ansvar som menn under voldtekt (av kvinner).

Ja, vi såpeelskere har altså vært svært underholdt i lang tid. Så vil kanskje noen bli skuffet når Frp velger å bryte polygamiekteskapet med Høyre, Venstre og KrF.

Til dere har jeg en svært god nyhet: Spin-off serien om Frp som opposisjonsparti kommer snart. Og det vil nok by på like underholdende drama.