«Ensom – det er å være opptatt av seg og sitt», sa Bjørnstjerne Bjørnson en gang. Tenk så fint om det var meningen vi kunne legge i ordet. For å være ensom trenger ikke å være et skamfullt, stigmatiserende onde.

Å velge å være alene kan være et uttrykk for selvrespekt og opplevd egenverd. Jeg tror til og med at det noen ganger er sunt.

Det er ikke stakkarslig

Jeg tror det er bra å kunne sette seg ned med seg selv og kjenne etter. Når du bare forholder deg til deg selv, kan du oppdage hvem du virkelig er. For hvordan kan du vite hva dine kjerneverdier er, når du aldri har sett dem stående alene?

Hele vårt liv utspiller seg på en scene foran oppimot tusen tilskuere. Det er derfor noen ganger greit å trekke ned sceneteppe.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Så når du finner meg på en kafé med en god bok, eller når du ser meg med høretelefoner på tur, er det ikke fordi jeg mangler flotte mennesker rundt meg. Det er fordi jeg har valgt det selv. Og det er slettes ikke noe stakkarslig ved det. Jeg trives godt med meg selv.

Det er mitt eget valg, og det er et valg jeg har strevd mye for å kunne ta.

Har opplevd ensomhet

Hvis man skulle kunne sette pris på det å være ensom, må man ha muligheten til å ikke være det. Men når det å være alene er så motsatt av idealet man blir møtt med, er det lett å føle seg mislykket.

Det er lett å føle at man har tapt i en eller annen nasjonal vennekonkurranse. Som om følgere og likes er valuta i et landsdekkende monopolmareritt.

For jeg må ærlig innrømme at jeg har opplevd ufrivillig ensomhet. Jeg velger å tro at det har gitt meg noe viktig. Jeg tror det har gitt meg evnen til å sette pris på roen og verdien i eget selskap.

Det å kunne få lov til å eksistere i fred med seg selv er vakkert. Det må ikke ødelegges av skam.

Derfor må jeg jobbe for å ikke la andres stemmer okkupere tankene mine. Jeg må jobbe for ikke å la dem ta bort min frihet til å være ensom iblant, uten å frykte for å være det for alltid.

Jeg tror vi som mennesker trenger å få ro og tid til tankene våre. Tid til å falle på plass i oss selv. Tiden er din, og det er det at man ikke har uendelig av den som gjør den så verdifull. Så verdifull at bare akkurat du vet hvordan den bør brukes.

Tør du å møte deg selv?

Det er ikke et nederlag å trekke seg litt unna noen ganger. Det betyr ikke at du er mislykket som menneske, eller at du er sær, rar eller en einstøing. Det betyr bare at du er – på dine premisser.

For tør du å være glad i det ene menneske du skal leve med resten av livet? Tør du å møte deg selv?

Det er skrevet tusenvis av tekster om å finne seg selv. Jeg tror ikke nødvendigvis det er det viktigste. Du vet allerede hvem du er. Kroppen din vet det, pusten, hjerterytmen og hodet ditt vet. Men du må tørre å høre etter.

Ensomheten er en verdifull del av det å være menneske, og den er en naturlig del av livet. Ensomheten er tung og vond, men også fin og viktig.

Vi bør derfor utvide forståelsen vår av ensomhet. Skyve på veggene, så det ikke lenger er en trang tvangstrøye. Slik at den blir luftig nok til at man kan ta den av og på. Slik det passer deg. Du kan gjøre ensomheten til en venn, så du slipper å ha den som en fiende.

