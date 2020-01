Nå har juleferien kommet og gått, og snart er det tid for at universitetene og høyskolene åpner igjen. Noen vil vende tilbake som gamle studenter, klare for et nytt semester. Andre vil begynne på et nytt studium som helt ferske studenter. Og med dette kommer det en ny fadderuke!

Meningen med fadderuken er å gjøre studenter bedre kjent med studiestedet og andre studenter. Det er en uke fylt med aktivitet, moro og fest. Det skal være noe nye studenter gleder seg til, men jeg har ikke inntrykket av at alle gjør det.

Senk skuldrene

For mange byr denne uken på stress. Når fadderuken har som fokus å bygge det sosiale nettverket til de nye studentene, kan det virke som om denne uken er helt avgjørende videre i studiene. Man tenker kanskje at det er under denne uken man finner sine aller beste venner, eller at man blir en «loner» dersom man ikke er med på alt.

Jeg vil gjerne fortelle dere nye studenter at dere kan senke skuldrene – for det er ikke slik!

I høst var jeg var jeg veldig opptatt og samtidig under 18 år. Da kunne jeg ikke være med på alt fadderuken hadde å tilby. Likevel har studietiden foreløpig vært en av de beste tidene i mitt liv. Mye på grunn av mine nye venner på studiet som jeg møtte i etterkant av fadderuken.

Flere muligheter

Du blir godt kjent med folk på studiet i ukene som kommer, og mange så du kanskje aldri i fadderuken. Det kan hende at du finner din nye bestevenn helt tilfeldig i forelesningssalen eller kanskje i kantinen en dag mens du står i kø?

Kanskje du finner dine nye venner gjennom gamle venner som du kjente fra før? Eller kanskje finner du dine nye venner gjennom folk du har kollokviegrupper med.

Det er utrolig mange som studerer. Det betyr at det er utrolig mange måter å finne seg venner på!

Fadderuken er noe som skal være gøy. Venner kan dere få under fadderuken, og venner kan dere også få i etterkant av fadderuken. Så fremfor å stresse, håper jeg at dere nye studenter kan kose dere – om dere velger å være med på fadderuken eller ei. Det viktigste er selvfølgelig å senke skuldrene og ta det med ro.

