Ung filosofi: 18. og 19. mars er det NM i filosofi for videregående elever. I den forbindelse vil vi i ukene fremover trykke noen tekster fra unge filosofer.

Kan identiske handlinger bedømmes forskjellig moralsk? Historien om en fyllekjører tilsier at svaret er ja.

I teorien er moral tilsynelatende immun mot tilfeldigheter og flaks, men teori fungerer ikke alltid i praksis. Ofte foretar vi moralske vurderinger uten å ta hensyn til alt som skjer utenfor vår kontroll. Det høres kanskje rart ut. Men heng med, det gir faktisk mening.

Et stort tema i filosofi handler om å finne frem til noen regler for hva som er rett og galt. Med andre ord normative systemer for moralsk tenkning. De kan komme godt med i møte med etiske dilemmaer og avgjørelser.

Vi kjenner til Kants kategoriske imperativ og de gode, gamle grekernes dydsetikk. Eller John Stuart Mills utilitarisme. Den forteller oss at de gjerningene som gir de gunstigste konsekvensene for flest mulig, også må regnes som de mest moralske.

Helmine Syvertsen

Noe skurrer

Det er kanskje dette siste moralske teorisystemet som har hatt betydelig innflytelse på vår moral. Men det er likevel noe som skurrer. Det virker som at vi glemmer at det finnes en verden som påvirker handlingene våre. Og den har vi ikke nødvendigvis kontroll over.

Den amerikanske filosofen Thomas Nagel introduserte begrepet «moralsk flaks». Det er et begrep som tvinger oss til å revurdere våre moralske standpunkter. Begrepet viser oss at man blir utsatt for moralske evalueringer, selv om handlingen ofte er påvirket av faktorer utenfor ens kontroll.

Flaks eller uflaks

For selv om vi forstår moralen som ganske så immun mot flaks og tilfeldigheter, er vi pent nødt til å forholde oss til at flaks i stor grad påvirker vår forståelse av moral.

Les mer ung filosofi: – Døden og hva så?

Se for deg scenarioet. En fyllekjører klarer ikke holde bilen på veien, og skrenser over på fortauet. Ingen befinner seg på fortauet akkurat da. Dersom noen gått der på det tidspunktet og blitt påkjørt, hadde han derimot begått en langt mer umoralsk handling.

Slik vi praktiserer moral, er det utfallet av handlingen som avgjør den. Hendelsen bør være irrelevant når vi foretar en moralsk og juridisk vurdering.

Mer nyansert syn

Jeg mener heller at handlingens moralske verdi bør avgjøres av intensjonen og motivet bak. Selv om dette er langt mer komplisert å undersøke og redegjøre for i våre moralske vurderinger, er det slik det ideelt sett bør gjøres.

Men kan vi i det hele tatt gjennomskue intensjonen til et annet menneske?

Antageligvis ikke.

Les mer fra serien:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.