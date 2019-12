Klima- og miljøproblemene verden i dag står overfor, er større enn noensinne. Vel vitende om at Co2-utslippene våre varmer opp kloden og endrer klimaet i forrykende fart, fortsetter vi å lete etter olje. Vi bortforklarer det med sponsede annonse-podkaster som letter på skyldfølelsen, men ikke på problemet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det er på tide å skjerpe seg. På tide å se at uansett hvor mye «fancy» retorikk vi pøser på med, er faktum fortsatt at hvis vi fortsetter å ekspandere oljevirksomheten, signerer vi vår egen dødskontrakt.

Vi må tenke langsiktig. Ikke bare frem til neste valg, men til neste århundre.

For fremtiden

En forutsetning for at vi mennesker i det hele tatt skal få oppleve de neste århundrene, er en endring i energi-industrien. Solcellepaneler, vindmøller og vannkraftverk kan ikke erstatte oljen i dag. Men det betyr ikke at de ikke har en fremtid.

Da den første bilen ble ferdigstilt i 1886, ville få bytte ut hesten sin. Drøyt 130 år med stadig akselererende utvikling senere har vi biler som kan gå fra 0-100 km/t like fort som Speedmonster på Tusenfryd.

Påtide å satse større

130 år er for lenge å vente, men se på hvordan den første mobiltelefonen så ut, sammenlignet med smarttelefoner i dag. Teknologien blir bedre, og jo bedre den blir, jo bedre blir den på å bli bedre.

Hvis vi i dag bestemmer oss for å investere tid og penger på utvikling av teknologi til produksjon av fornybar energi, så kommer vi til å tape penger på kort sikt. Men å tape penger på kort sikt har vi råd til. Det vi derimot ikke har råd til, er å tenke kortsiktig. På lang sikt vinner vi muligheten til å gå frem som verdens spydspiss på fornybar energi.

Inspirasjon for resten

Når vi gjør de nødvendige endringene og dytter teknologien fremover, er det ikke et land i verden som ikke kommer til å være interesserte i hvordan vi klarer det. Da åpnes det plutselig opp et marked ingen kunne sett for seg, med lille Norge på topp.

Vi har en enestående mulighet til å surfe på teknologibølgen. Hvorfor padler vi fortsatt?

