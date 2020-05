Jeg leste boken Men du ser ikke syk ut av Ragnhild Holmås på én dag. Den åpnet øynene mine og sendte meg inn i en dyp analyse av landet jeg bor i, personen jeg er, livet jeg har og ikke minst korona. Koronakrisen er helt forferdelig, det skal jeg ha sagt med én gang. Det er forferdelig at folk blir syke og dør av viruset. De psykiske påkjenningene dette har for folk, er også forferdelig.

Selv synes jeg også det er forferdelig å ikke få jobbe, ikke få møte venner og ikke få dra på skolen. Likevel er det én ting korona har klart, som hverken lærere, leger eller psykologer har klart tidligere:

Den har klart å få meg til å henge med i livet igjen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Enorm innsats fra lærerne

Etter sommerferien ble fraværet mitt høyere og høyere, flere og flere oppgaver ble ikke levert inn, og jeg hang mer og mer etter. I siste liten måtte jeg avlyse avtaler, turer og møter, og jeg ble dårligere og dårligere til å svare på meldinger og mailer. Etter jul begynte det å bli bedre, av mange forskjellige grunner, men det var ikke rukket å bli helt bra da korona inntraff.

Siden skolene gikk over til heldigital undervisning, har lærere over hele landet gjort en enormt god innsats for likevel å få oss gjennom pensum. Skype-timer, dokumentarer, oppgaveark, det er ikke grenser for hva lærerne mine har lagt ut og laget.

Digitaliseringen har gitt meg en mulighet til å henge med i mitt eget liv igjen. Istedenfor å stå opp klokken 6, subber jeg nå opp på kjøkkenet i pysjamas klokken 8 og får likevel med meg alle timene mine.

Pausene jeg trenger

Jeg trenger ikke lenger være redd for å gå glipp av informasjon og beskjeder, for de blir ikke lenger bare gitt i et klasserom for dem som er friske nok til å møte opp. Jeg kan ta pausene jeg trenger i løpet av dagen, uten å gå glipp av undervisning.

Jeg trenger heller ikke bruke overskuddet mitt på buss til og fra skolen, i stedet har jeg full kontroll på alle gjøremål, i tillegg til energi til å gå tur eller trene. Jeg har, som alle andre, mistet store deler av livet mitt. Speidermøter, russetid, konserter. Men på andre måter har jeg fått tilbake en kontroll over mitt eget liv. Jeg har fått tid til å slappe av. Jeg kan henge med hjemmefra.

Privat

Ikke miste utdanningsmuligheter

Når denne krisen er over, kan vi ikke tenke at vi skal tilbake til sånn som det var før. Vi må utnytte den utrolige kompetansen vi nå har opparbeidet oss, kanskje spesielt i skolen.

Vi har nå fått kunnskapen som trengs for å gjøre skolegangen mye enklere for dem som ikke kommer seg opp av sengen hver dag.

Man skal ikke straffes for å være syk. Det finnes mange måter å være syk på og mange konsekvenser av dette. Å miste muligheten til utdanning burde ikke være en av disse konsekvensene.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.