Jeg er en gutt som er 20 år gammel, og jeg liker å spille fotball. Drømmen min er å bli fotballproff.

Hvis du er en profesjonell spiller, kan du få et godt liv med høy lønn. Hvis du er en vanlig fotballspiller, kan du ha det gøy og få god kondisjon.

Motivasjonen forsvinner på vinteren

Jeg kommer egentlig fra Eritrea, men etter at jeg kom til Norge, har jeg nesten mistet motivasjonen min for å spille fotball. Grunnen er at det er så kaldt og mye snø her om vinteren. Da blir det vanskelig å spille ute. Det kan også hende at du blir syk på grunn av det.

Jeg kjenner mange ungdommer som har mistet motivasjonen i Oslo på vinteren på grunn av kulden.

Vi burde ha nok

Derfor lurer jeg på hvorfor vi ikke har nok fotballhaller i Oslo. Siden Oslo er hovedstaden i Norge, burde vi ha nok haller til fotballaktiviteter om vinteren.

Jeg håper derfor at kommunen bygger flere haller i Oslo.

