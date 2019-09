Tidligere i høst ble det publisert et innlegg på Si ;D signert "fersk student (20)" om drikkepress under fadderuken i Trondheim.

Vi som linjeforeninger ved NTNU Trondheim er arrangører av fadderukene, og vi anerkjenner at dette er et kjent problem. Likevel ønsker vi å formidle at fadderukene består av så mye mer enn bare fest og fyll.

Dersom du går gjennom Høyskoleparken en hvilken som helst dag i løpet av fadderukene, er det sjelden du ikke kjenner lukten av grillmat, hører latter eller ser smilende fadderbarn.

Det er heller ikke uvanlig at man får meg seg både en og to aktivitetsdager der de forskjellige studentidrettene introduseres for fadderbarna.

De siste årene har vi lagt mye arbeid i å tilby alternativer til fest og fyll, nettopp for at det ikke skal bli en russetid nummer to.

Vi ser det som svært viktig at fadderbarn også får muligheten til å bli kjent gjennom lek og sport uten at alkohol er med i bildet.

Mange vil feste

Hver høst starter en sammensatt studentmasse hos oss. Vi vet at folk er forskjellige og blir kjent på ulike måter.

Det er ikke enkelt å lage et standardopplegg som gjør at alle alltid er fornøyde.

Mange kommer hit med et ønske om å feste og teste ut utelivet i Trondheim de to første ukene. Vi ønsker også å legge til rette for at disse studentene skal få en best mulig start på studietiden.

Nytt opplegg

Derfor tester vi for tiden ut ulike fremgangsmåter for å tilpasse opplegget den store spennvidden av studenter. Et eksempel er at fadderbarna selv velger faddergruppen de føler passer sine preferanser best.

Vi har positive erfaringer med dette så langt og jobber videre med å finne det mest ideelle opplegget.

Vi ser at det fremdeles er en lang vei å gå før alle våre nye studenter er fornøyd med fadderopplegget. Vi ønsker at fadderuken skal være gøy, og at nye studenter på NTNU skal få bli kjent med medstudenter. Derfor kommer vi til å jobbe videre for et opplegg som passer alle.

