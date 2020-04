Privat

Kjære Moder Jord

Vi må feire og minne oss om at dine økosystem, liv, vann og ditt vesen gir oss grunnfundamentet til å leve.

På dine 4,5 milliarder år har vi kommet et langt stykke: fra stjernestøv til støvsugere. Fra fotosyntese til syntetisk mat. Og fra solskinnsdager til mangel på dagligvarer under koronaregimet.

Men vennligst si meg noe, for vi gjør deg ikke godt, gjør vi vel?

Arter viskes ut

Kunne du ved dinosaurenes vandring se for deg at våre CO₂-utslipp ville sette større fotavtrykk på jorda enn de største dinosaurene noensinne ville?

At menneskeskapte miljø- og klimaendringer forårsaker verdens sjette masseutryddelse?

Kunne du se for deg at biologisk mangfold og arter skulle viskes ut 1000 ganger kjappere enn det som er naturlig?

Kunne du under apenes utvikling se for deg dagens mennesker på flukt fra sitt eget hjem, fordi naturkatastrofene vi selv har forårsaket har drevet dem vekk?

Og at vi endatil da ikke er solidariske nok til å ta imot klimaflyktningene som den berikende oljevirksomheten vår har pumpet ut av landene sine?

Menneskene og verden er ikke fattig, den er urettferdig.

Trenger ikke si noe

Og kunne du noen gang blant dine mange flommer se for deg at dine hav skulle være mer fylt med plast enn fisk, fjordene dine ville flyte av tyngende cruisetrafikk, regnskog skulle meies ned av norskfinansierte gravemaskiner og matjord pløyes bort for å legge seig asfalt?

Kjære Moder Jord, du trenger ikke si meg noe. Du taler for oss hver dag.

Ditt mangfold av yrende skogholt, skarpe fjellsider, svulmende elvebredder, fantastiske dyr, himmel og hav gir oss muligheter for et godt liv hver dag, og jeg skal gripe muligheten du har gitt meg til å leve.

Kjære Moder Jord, jeg skriver til deg i dag for å love deg én ting:

Du er ikke glemt, du er ikke tapt, og vi skal fortsette kampen for deg. For det er ennå håp, og det håpet skal vi dyrke og la vokse til virkelighet.

