I et Si ;D-innlegg ba folkehøyskoleelev Andreas Lund regjeringen om å åpne folkehøgskolene igjen. Lund «takler ikke» tanken på at det beste året i hans 19 år gamle liv ble to måneder kortere enn planlagt.

Jeg takler ikke tanken på et samfunn der unødvendige menneskeliv kan gå tapt fordi vi åpner opp igjen for fort.

Å få samfunnet tilbake til det som det en gang var er høyest på ønskelisten til oss alle. For å få dette til må regjeringen prioritere hardt hva som bør åpnes og ikke. Mislykkes vi i å holde smittetallene nede, må det innføres strenge tiltak igjen. Ønsker Lund dette?

Spres som ild i tørt gress

Det er likevel urovekkende at han fortsetter argumentasjonen ved å fortelle hvorfor det er mye mindre farlig å åpne folkehøyskolene enn for eksempel universiteter og høyskoler for enkelte studenter. Som Lund selv skriver, så bor, spiser og lever alle elevene sammen. Skulle koronaviruset nå en folkehøyskole, vil det spre seg som ild i tørt gress.

Mange som er smittet, er gjerne symptomfrie. Et godt eksempel på hvor fort viruset sprer seg i en lukket gruppe er på det omtalte «koronacruiseskipet». Der ble nesten én av fem om bord smittet, trolig fra én person. Regjeringen bør ikke sette folkehøyskoleelevene i samme fare.

Mangler perspektiv

Lund innrømmer selv at folkehøyskolen i realiteten ikke handler om skoledelen. I motsetning til de 200.000 elevene som går på videregående skole, har de ikke eksamen eller karakterer som er avgjørende for fremtiden deres.

Privat

400.000 mennesker er permitterte, og enda flere har måttet legge om hele hverdagen sin. Lund mangler perspektiv og forståelse rundt sin egen situasjon sammenlignet med andres.

Vi savner alle samfunnet som var før korona. Det er forståelig at Lund savner menneskene på folkehøyskolen, men det kan ikke sammenlignes med savnet etter familiemedlemmer som dør av korona. Regjeringen gjør alt de kan for å redde liv, og da er ikke åpning av folkehøgskoler øverst på prioriteringslisten.

Det beste vi kan gjøre nå, er å være tålmodige og fortsette å vise hensyn og holde avstand til hverandre. Folkehøyskolen til Lund kan vente.

