Vi er inne i den tredje uken med en ekstraordinær situasjon der de fleste må sitte hjemme. Nå viser skjønnhetstyranniet hvilken grusom makt det har over hverdagen vår. Altså det systemet som tjener penger på at folk føler seg dritt i sin helt vanlige og fine kropp.

Flere medier og «fitnessguruer» kommer med lystige artikler og tips om hvordan man kan bli kvitt eller unngå «karantenekroppen» eller «koronakroppen».

Men det er ingenting som heter «karantenekroppen». Det er en myte.

Absurd og kynisk

Mediene har et enormt ansvar, overfor folk generelt, men spesielt overfor dem med spiseforstyrrelser. «Fitnessguruer» med sponsede innlegg på sosiale medier har naturligvis også det.

Dette handler ikke om at vi ikke trenger fysisk aktivitet, men at vi alle har et ansvar om å stå opp mot et anstrengt og skadelig forhold til mat og kropp.

Det er helt absurd at kommersielle aktører og medier benytter situasjonen til å tjene penger på folks selvfølelse. Det er greit nok at vi ikke beveger oss like mye, og at kostholdet er litt annerledes enn ellers, men vi må tenke oss om.

Hadde vi vært like opptatte av hvordan kroppen så ut om det var krig eller vi var utsatt for en naturkatastrofe?

«Karantenekiloene»

Risikogruppen er stor: De med alvorlige spiseforstyrrelser, de som har hatt det før, de som har begynt å få et vanskelig forhold til mat og mange andre. Det er mindre rutiner, dårligere støtteapparat og færre folk rundt. Da er ikke dette et godt tidspunkt for å få nye potensielle kunder eller legge ut en artikkel om hvordan man opprettholder kroppen mens man er hjemme.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) og andre spesialenheter for behandling av spiseforstyrrelser har måttet stenge for nye pasienter.

Da er ikke dette tiden for å være lei av den såkalte «karantenekroppen» og dermed lage eksklusive treningsprogrammer. Det er heller ikke tiden for at mediehusene skal gi tips om hvordan man blir kvitt karantenekiloene.

Nok er nok!

Tiden er derimot inne for at vi alle skal ta del i dugnaden for at hverdagen skal være gjennomførbar for alle, uansett om du allerede har et anstrengt forhold til kosthold og kropp eller ikke.

Ikke minst har mediene og «fitnessguruene» et ansvar overfor barna. De følger ekstra godt med på situasjonen nå, og da skal det ikke publiseres artikkel etter artikkel om hvor usunt det er å sitte hjemme.

Fokuset bør heller være om viktigheten av frisk luft for hjernen. Fokuset bør heller handle om viktigheten av nye og gode rutiner slik at man kan opprettholde et sosialt liv.

Vi har sett oss lei på at flere prøver å tjene penger på en myte. Nå får det være nok!

