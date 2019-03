Tirsdag sendte NRK en debatt om ansvaret influensere har. Bloggerne Sophie Elise Isachsen og Kristin Gjelsvik var blant dem som deltok.

Dette er en interessant og komplisert debatt som er utrolig viktig å ta tak i, men jeg syntes ikke at kjernen av problemet kom godt nok frem.

Det er mye man kan kritisere Isachsen for. Det kan være vanskelig å skille mellom personen Sophie Elise og bedriften hennes. Poenget er vel ikke å gå etter enkeltpersoner eller bedrifter, men heller å ta tak i problemet som oppstår når skillet forsvinner?

Privat

Uten regler

Isachsen lever av å underholde oss med livet sitt samtidig som hun får betalt for å vise frem forskjellige produkter.

Bloggere som Isachsen når flere ungdommer enn flere store medier, men i motsetning til avisene støttes ikke influenserne av en redaksjon.

De har heller ikke en Vær Varsom-plakat eller en redaktørplakat de følger.

Å «casually» skrive om komplekset ditt og hvordan du nå har fikset det, er ikke greit. Spesielt ikke når det gjøres på en tilfeldig måte. Det var deltagerne i Debatten enige om.

Da er det viktigere å snakke om hvor grensen går i influensernes promotering av å «fikse» utseende.

Er det feil å promotere selvbruningskrem eller mascara? Å ha rabattkoder på sminke og selvbruningsprodukter er jo også promotering av måter å «fikse» komplekser på.

Treningssentrene promoterer også en slags fiksing av utseende, for eksempel «prosjekt sommerkroppen» som man ser hvert eneste år. Så hva er egentlig forskjellen? Hvor går grensen?

Hva er greit?

Skal «fiksingens» omfang styre hvorvidt det er greit å promotere det? Eller er det hvor sosialt akseptert «fiksingen» er, som skal styre om det er greit å promotere det eller ikke?

Hva om en influenser tar en drastisk operasjon hvor det er en tydelig forskjell? Er det ikke da mer skadelig å la leserne dine tro at det er sånn du ser ut naturlig, enn å fortelle hva du har gjort?

Moralsk pekefinger

Noen damer og noen menn liker å bruke sminke, og det skal de få lov til.

Så hva kan man gjøre for å kompensere for fravær av retningslinjer eller redaktørplakat hos viktige mediepersoner? Det er et spørsmål jeg savnet i den ellers interessante debatten.

Influensere som Isachsen har utrolig mye makt, samtidig som det i dag er vanskelig å stille dem til ansvar for det som publiseres på bloggen. Det som er viktig nå, er å få noen ordentlige retningslinjer som influensere må følge.

