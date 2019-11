Hvilke råd vil du gi tenåringsforeldre? spurte vi ungdommen. Vi fikk inn over 400 svartekster. Denne teksten fikk pallplassering og ble nummer tre.

Jeg går på håndball. Laget mitt og jeg vinner mange kamper. Vi er egentlig ganske gode, men selv om vi vinner mye, er det ikke det jeg blir mest glad for eller får mest motivasjon av.

Nei, det er når jeg ser at pappaen min sitter på tribunen og heier på meg. Det er nok en av de beste følelsene jeg kan kjenne på.

Helmine Syvertsen

Jeg vet at pappa ikke er noe interessert i håndball, eller noen andre idretter egentlig, men det at han sitter der og piner seg selv for å støtte meg, synes jeg er så veldig motiverende.

Hvis barne- og ungdomsforeldre hadde vært mer støttende i fritidsaktivitetene til barna sine, tror jeg det kunne gjort en stor forskjell for de unge.

Sitter og smiler

Det er nok ganske kjipt å ha en eller to foreldre som ikke bryr seg om hva vi unge gjør og bruker fritiden vår på. Man mister veldig mye motivasjon og glede ved å drive med noe når foreldrene ikke er interessert.

Det er nok mange unge som kjenner på det når foreldrene deres ikke er på noen danseoppvisninger, fotball- og håndballkamper, ridestevner eller hva enn de holder på med.

En av de beste følelsene jeg selv har kjent på, er når jeg ser pappa stå litt bak alle de andre supporterne og filme hver gang jeg gjør noe bra eller dummer meg ut på banen. Når han står der og smiler til meg, blir jeg veldig glad.

Gjør dagen bedre

Til alle dere foreldre: Dere trenger ikke dra på alle kamper, stupestevner eller danseoppvisninger, men dra på noen, sånn som pappaen min gjør. Da ser ungdommene at dere er der. Kanskje kan dere rope «heia» hvis det passer seg.

Dere aner kanskje ikke hvor mye det betyr for oss unge. Men det gjør dagen, kanskje til og med uken, vår mye bedre.

For de gangene jeg skjerper meg mest på banen, er når pappa er der og ser meg spille. Det er nok fordi det betyr så sykt mye for meg at han sitter der og er der for meg.

Det betyr også veldig mye å få en klem eller et klapp på skulderen innimellom. Det gjør liksom hele dagen mye bedre.

Sist, men ikke minst, si til tenåringene deres at dere er der for dem, og at dere er stolte uansett. Jeg skjønner at det kan være litt flaut for dere foreldre å åpne opp om følelsene deres, men det hjelper barnet veldig. Mer enn dere aner, tror jeg.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.