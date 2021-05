KrF er ikke transfobisk

William Matteus Fonn (16) Nestleder, Trøndelag KrFU

Torkel Johannes Bjuland (17) Fylkesleder, Rogaland KrFU

Jonas Ek (18) Fylkesleder, Agder KrFU

Grønn Ungdom maler et feil bilde av KrF, skriver tre ungdompolitikere i KrFU. Foto: Signe Dons

Vi vil beskytte barn fra en irreversibel behandling.

Etter at Kristelig Folkeparti (KrF) vedtok en nedre aldersgrense på 18 år for kjønnskorrigerende behandling på sitt landsmøte, har Grønn ungdom tegnet et bilde av KrF som transfobiske.

Påstandene Grønn Ungdom kommer med, gir et helt falskt og feil bilde av både KrF og den viktige debatten. For vedtaket er ikke transfobisk. Det har som hensikt å beskytte barn med kjønnsinkongruens mot en irreversibel behandling.

Fakta Mange ukjente ord? Les deg opp her: Kjønnsinkongruens: Når en persons kjønnsidentitet ikke samsvarer med det kjønnet som ble tildelt ved fødsel.

Kjønnskorrigerende behandling: Ulike medisinske behandlinger med mål om at kroppen skal korrespondere med opplevd kjønn.

Hormonell behandling: Personer med mannlig fødselskjønn tilbys østrogen- og antiandrogenbehandling. Folk med kvinnelig fødselskjønn tilbys testosteronbehandling.

Kjønnsbekreftende kirurgi: Inngrep som endrer primære (kjønnsorganer) og/eller sekundære (bryster) kjønnskarakteristika.

Trans: Brukes av og om dem som identifiserer seg som et annet kjønn, enn det de fikk tildelt ved fødselen. Vis mer

Kontroversiell behandling

Transpersoner har mye større risiko for å forsøke å ta sitt eget liv sammenlignet med resten av befolkningen. For eksempel har hver tredje transperson prøvd å ta sitt eget liv.

Dette er et stort problem, og det er et klart tegn på at dagens politikk på området ikke fungerer. Vi må tørre å snakke mer om dette, men da på en bedre måte enn det Grønn Ungdom legger opp til.

Det finnes nemlig flere sider av saken.

Hva med dem som i en ung alder fikk kjønnskorrigerende behandling, og nå angrer? I dag kan barn helt nede i 11-årsalderen få ulike behandlinger for å prøve å skifte kjønn. Selv om behandlingen både er kontroversiell og har lite dokumentert effekt.

William Matteus Fonn (16), Torkel Johannes Bjuland (17) og Jonas Ek (18), undomspolitikere i KrFU. Foto: Privat

Barn må beskyttes

Karolinska universitetssykehus i Sverige har nylig avvist hormonbehandling for personer under 18 år. De peker på muligheten for alvorlige bivirkninger som hjerte-og karsykdommer, benskjørhet, infertilitet og kreft.

Vi vet lite om den ønskelige effekten av behandlingen og konsekvensene den har på lang sikt. Likevel tilbys denne behandlingen i Norge. Det er uansvarlig og kunnskapsløst.

Dagens praksis må derfor utfordres.

Barn må beskyttes mot irreversible behandlinger frem til de er gamle nok til å forstå konsekvensene. Folkehelseinstituttet mener eksempelvis at kjønnsbekreftende behandling til barn under 18 år ikke kan gis uten foreldrenes samtykke.

Vi etterlyser et vern og et søkelys på dem som i dag får en irreversibel behandling. En behandling som kan ramme dem resten av livet. Dette kan gjøres ved at aldersgrensen heves, slik som KrF tar til orde for.

Vi håper Grønn Ungdom legger fra seg svartmalingen. For da kunne vi endelig fått en god og konstruktiv debatt rundt en behandling som rammer mange liv.

