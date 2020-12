Årets fem mest leste Si ;D-innlegg

Et merkelig år er omme. Her får du de fem mest leste innleggene våre i 2020.

Korona, rullestoldans og høye studieavgifter er blant temaene som har engasjert mest i år. Foto: Skjermdump

Si ;D-redaksjonen

Si ;D-innlegg

Over 600 tekster har vært på trykk i Si ;D det siste året. Og for et år det har vært. Vi blir stadig imponert over engasjementet blant unge. Dette året har ungdom skrevet om avlyst eksamen, tøffe koronarestriksjoner, rasisme, klima og mye mer.

5. plass: «Blackface» og rasisme

En av de største debattene i 2020 har handlet om rasisme. Serien Nissene over skog og hei startet en ny debatt om «blackface». Det var mange som skrev Si ;D-innlegg, blant annet Nigisti Kuflu (18) og Farhoud Falahatimarvast (21) i Unge Høyre. De mente at mange følte seg krenket på deres vegne.

4. plass: Sjokkerende oppførsel i Kollen

Lørdag 7. mars ble Kollen-festen arrangert. I den anledning var hundrevis av ungdom samlet i Kollen i Oslo. En 21 år gamle jente som var til stede, ble sjokkert over oppførselen til andre ungdommer. I Si ;D-innlegget sitt forteller hun om ungdom som mobbet en rom-mann.

3. plass: Fordommer mot rullestoldans

I høst gikk Skal vi Danse igjen av stabelen. I år var det derimot første gang rullestoldans har vært å se i programmet. Philip Raabe (21), dansepartneren til Birgit Skarstein, skrev en rørende tekst om nettopp dette. I innlegget skriver han om motstanden som Birgit møter.

2. plass: Om å være «nummer 21» i koronatiden

2020 har uten tvil vært et tøft år for ungdommen. Innboksen vår har vært full av viktige historier som bekrefter dette. En tekst som utmerket seg, er skrevet av Amalie Holm (20). Hun forteller om hvordan det er å være den ene som ikke blir invitert på grunn av smittevernreglene. Om hvordan det er å være «nummer 21».

1. plass: Det dyre drømmestudiet

Det kommer kanskje som en overraskelse, men årets aller mest leste tekst handlet hverken om korona eller rasisme.

Det mest leste innlegget har student Peter Flo Grinde-Hollevik (20) skrevet. Da han kom inn på drømmestudiet i Berkeley i USA, fikk han sjokk. Prislappen ble på 800.000 kroner i året. Over fire år.

Nytt år, nye muligheter

Nå står 2021 for tur, og vi i Si ;D-redaksjonen gleder oss til å publisere minst like mange gode innlegg det kommende året.

Dersom du er 13–21 år og vil skrive til Si ;D, kan du sende innlegget ditt til sid@aftenposten.no. Alle får svar. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss. Lykke til!

Og godt nyttår!