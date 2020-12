Homofober har ødelagt mye for meg

Gutt (21)

Kjære mamma og pappa, hver gang dere kalte homofili et unaturlig konsept, dyttet dere meg mer og mer inn i skapet, skriver gutt (21). Foto: SOE ZEYA TUN / Reuters / NTB

Neste gang du skal prate krenkende om homofili, tenk deg om.

«Du er så gay», «Se på den homsen der, da» eller «Det er imot naturen». Det er setninger jeg måtte høre i oppveksten min.

De var aldri rettet mot meg, men mot en kompis broren min hang med. De kunne være rettet mot den feminine gutten fra skolen min, eller det lesbiske paret som holdt hender.

Lite visste menneskene som kom med sånne oppgulp, at det alltid var noen rundt dem som ble skadet. Folk som ble dyttet lenger bort eller følte seg hatet.

Familien fikk vite det sist

Det er aldri ålreit å holde på hemmeligheter, spesielt ikke når man holder dem skjult fra familien sin og de nærmeste menneskene man har i livet.

Jeg kom ut til familien min som homofil to år etter alle skolekameratene mine fikk høre om den første kjæresten min. De var ikke lei seg eller sinte, men skuffet. Ikke over at jeg var homofil, men over at de var noen av de siste som fikk vite det.

Kjære mamma og pappa, hver gang dere kalte homofili et unaturlig konsept, dyttet dere meg mer og mer inn i skapet. Dere har fått meg til å vurdere konverteringsterapi, flytting langt vekk eller enda verre ting.

Da jeg i starten av tenårene begynte å føle på at jeg var homofil, var ikke hjemme et trygt sted å snakke om legningen min. Det var for så vidt ikke skolen heller.

Homofobe vitser

Homofobiske vitser og bruken av ordene «homse», «gay» og «faggot» som skjellsord, gjorde meg redd. Det at man baksnakket den ene skeive gutten ute av skapet på skolen, var nok et bevis på det. Hadde jeg fortsatt på den samme skolen i flere år, ville jeg nok droppet ut av skoleløpet for lenge siden.

Kjære forelder, søsken, venn, skolekamerat og kollega: Dere har ødelagt og skadet flere enn dere tror, hver gang dere har tråkket på homofile. Når man lever i skapet, er det kalt «skap» av en grunn. Mennesker i skapet lever i skjul.

Lærte å elske meg selv, ikke alle klarer det

Jeg var selv en av de heldige. Foreldrene mine beklaget feilene sine, og de viste at de elsker meg – uansett om kjæresten min heter Eva eller Even. Jeg startet på den videregående skolen jeg selv ville velge. Og i dette nye og trygge miljøet, omgitt av støttende mennesker, lærte jeg å elske meg selv.

Jeg ble modig nok til å komme ut av skapet.

Det er dessverre ikke alle som er like heldige som meg. Flere homofile lever i skjul. De lever en løgn fordi de aldri opplever støtte. Flere homofile blir utestengt av vennene sine, fordi de ikke vil ha en «homse» i gjengen. Flere homofile skader seg selv, i tro på at de kan «bli» heterofile.

Så neste gang du skal kalle noen «gay» istedenfor dust. Neste gang du skal prate krenkende om homofili. Ta deg ett sekund og tenk litt. Du vet ikke hvor stor skade du kan gjøre.

