Norges kriseberedskap er altfor dårlig

Andrine Hanssen-Seppola (17) Leder i Tromsø Senterungdom

Andrine Hanssen-Seppola (17) i Tromsø Senterungdom vil ha beredskapstroppen plassert flere steder i landet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Glemmer vi at det bor mennesker utenfor Oslo-regionen?

I en usikker verden skal Norge være et trygt sted. Men selv etter tragedier som 22. juli og moské-skytingen i Bærum, tar ikke regjeringen kriseberedskapen på alvor. Responstiden til beredskapstroppen, de som skal redde oss i akutte nødssituasjoner, kan derimot være for lang til flere store norske byer.

Nordmenn burde være like trygge i nødssituasjoner uansett hvor i landet vi bor. Derfor må vi få enheter av beredskapstroppen i alle landsdeler.

Bare i Oslo

Beredskapstroppen er vår nasjonale, spesialtrente innsatsstyrke mot særlig krevende oppdrag, blant annet terrorisme og gisselsituasjoner. Da beredskapstroppen ble dannet, var tanken at mannskapet skulle være spredt og kunne operere i hele landet.

Nå er hele beredskapstroppen stasjonert i Oslo. Ofte må man benytte seg av rutefly når det meldes om trusselsituasjoner utenfor det sentrale østlandsområdet.

Andrine Hanssen-Seppola (17), leder i Tromsø Senterungdom. Foto: Privat

Selv bor jeg i Tromsø. I september stengte flyplassen fordi en bombelignende gjenstand ble funnet. Heldigvis gikk det bra. Men om en akutt nødssituasjon oppstår i Tromsø, kan det i verste fall ta beredskapstroppen flere timer å nå frem.

Har vi råd til dette?

Det samme gjelder for Stavanger, Bergen og Trondheim. Hvor lang tid tar det da for beredskapstroppen å nå ut i distriktene? Og hvorfor gjør ikke regjeringen noe med problemet?

Har vi virkelig råd til at det tar så lang tid før hjelpen når frem?

Hva er vitsen med en nasjonal, topptrent beredskapstropp om de ikke kan være raskt til stede under en gisselsituasjon på Kirkenes eller en bombetrussel i Kristiansand? Glemmer vi at det bor godt over fire millioner mennesker utenfor Oslo-regionen?

Redder liv

Det er høyst nødvendig og potensielt livreddende å gi politiet nok ressurser. For terrorisme, hat og høyreekstremisme har ingen geografiske begrensninger. Vi skylder dem som har mistet livet eller dem som har mistet noen, den beste forsikringen og oppreisingen som kan gis for at slikt aldri skjer igjen.

Har vi beredskapstropper i alle landsdeler, vil responstiden og responskvaliteten ved akutte situasjoner bli drastisk bedre. Og da redder vi jo liv. Kanskje veldig, veldig mange liv. Da blir det plutselig mye tryggere å bo i hele landet vårt, også før vi har bekjempet høyreekstremisme, diskriminering og rasisme for godt.

Ja til trygg og god kriseberedskap i hele landet.

