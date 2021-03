Det er fint å vite at Erna har Unge Høyre til å forsvare seg når PST ikke strekker til

Varin Hiwa (20) Leder, AUF Oslo

Nå nettopp

Jeg vil at alle skal ha tillit til smittevernereglene som kommer fra regjeringen, men nå kommer det dessverre ikke til å være like troverdig, skriver Varin Hiwa. Foto: Privat

Det forventes at du skal følge reglene du selv lager.

Det er fint å vite at Erna Solberg (H) har Unge Høyre til å forsvare seg når PST ikke strekker til.

I et Si;D-innlegg sender Oscar Husebye fra Unge Høyres Studenter en stor takk til Erna for å ha glippet på koronareglene. Et gratis PR-tips til Unge Høyre: Partilederen deres er ikke tjent med mer oppmerksomhet rundt denne saken.

Vanlige folk som er permittert, har ikke råd til å leie hytte til hele familien og spise flott sushi. En 60-årsdag kan man utsette, men man kan ikke utsette fødsel, å ligge på dødsleie eller en begravelse.

Statsministerens tabbe kan kanskje være bra for alle som har brutt smittevernreglene, men den er et tap for oss som har gjort vårt aller beste. Vi som har avlyst konfirmasjoner, russetid, bursdager. Eller hatt brylluper og begravelser uten gjester. Oss studenter og elever som i over ett år ikke har hatt tilstrekkelig opplæring.

Etter at regjeringen har gitt milliarder av kroner til noen av landets største firmaer og samtidig gitt studenter tilbud om mer lån, så er et takk det siste vi skal gi Erna.

Ikke en vanlig feil

Når Erna Solberg er en av dem som bestemmer tiltakene, så må hun av alle kjenne reglene og være forsiktig.

Dette er ikke en helt vanlig feil som alle gjør, og vi bør absolutt ikke behandle det som det heller. Tro det eller ei, så får du faktisk mer ansvar når du er landets øverste leder. Det forventes at du skal følge reglene du selv lager.

Jeg er helt enig at det er menneskelig å feile. Det har vi alle gjort tusenvis av ganger. Men å samle over ti stykker i hjemmet mitt under denne pandemien, er en feil jeg ikke har gjort til nå, og heller ikke vil gjøre så lenge vi har restriksjoner vi må følge.

Mister tillit til smittevernreglene?

Jeg vil at alle skal ha tillit til smittevernereglene som kommer fra regjeringen, men nå kommer det dessverre ikke til å være like troverdig.

Vi gjør alle feil.

Men jeg forventer mer av statsministeren enn jeg gjør av Hassan fra Oslo eller Preben fra Trondheim. Erna fikk nå en uforglemmelig 60-års feiring. Men la oss nå stå sammen og bekjempe denne pandemien en gang for alle.

