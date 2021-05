Hva skal vi gjøre når mobilen blir tatt fra oss?

Josefine Ramsdal Heggem 13 år

Du kan sikkert ikke huske sist du gikk en hel dag uten å se på en skjerm, skriver Josefine Ramsdal Heggem (13). Foto: Shutterstock / NTB

Kanskje du skal spille litt piano? Men notene er jo på telefonen.

Hvis du er en ungdom som har en telefon, har du sikkert opplevd at foreldrene enten har tatt eller truet med å ta telefonen din.

De fleste foreldre til elever på ungdomsskolen nå, vokste opp på 80- og 90-tallet. Mobiltelefon ble ikke vanlig i Norge før sent på 90-tallet, og det var slettes ikke alle som hadde PC.

Annerledes i dag

Verden blir mer og mer avhengig av teknologi. Du kan sikkert ikke huske sist du gikk en hel dag uten å se på en skjerm.

Hvis du skrudde av TV-en til en ungdomsskoleelev på 90-tallet, kunne du kanskje forvente at de gikk ut og ringte på hos en venn. Kanskje de begynte å male eller spille piano.

I dag er det litt annerledes. Hvis du er ungdom selv, kan du jo tenke deg hva du ville gjort om skjerm og internett ble tatt fra deg. Finne på noe med en venn? Men du aner jo ikke om de er hjemme, og du kan ikke sende melding.

Ligge i sengen og slappe av litt? Men så forferdelig stille det ble uten musikk på øret, da. Spille litt piano kanskje? Men alle notene er jo på telefonen. Hva med å bake en kake da? Men kokeboken er jo på nettet.

Teknologien endrer seg

Det er ikke like lett som det kanskje var før. Et liv uten skjerm og internett ligner mer og mer på et liv i isolasjon.

Som ungdom vet jeg hvor lett det er å være for mye på skjerm. Det kan til og med være avhengighetsskapende. Hvis man ikke er klar over det, kan skjermtiden gå ut over både skole, sosialt liv og mer.

For å oppsummere: Det er ikke bra med for mye skjerm for unge, men å fjerne det helt blir som å stenge dem ute fra resten av verden. Jeg mener at voksne burde bli flinkere til å hjelpe barna med det eventuelle underliggende problemet. De kan ikke bare ta vekk skjermer fordi «det funket da de var små».

Teknologien og verden endrer seg. Hvordan vi forholder oss til den, burde endre seg også.

