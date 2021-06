Pride er ikke et «skrulletog»

Sara Ude Hasle 19 år.

Pride handler ikke kun om morsomme festligheter og farger. Det handler om mennesker, skriver Sara Ude Hasle (19). Foto: Fredrik Hagen / NTB

I seksualundervisningen på skolen lærte jeg aldri om skeive.

Dagens samfunn er svært heteronormativt. Det er få skeive forbilder. I filmer og sanger er normen «hun» og «han». I seksualundervisningen på skolen lærte jeg hvordan man trer på en kondom og at p-piller er viktig. Jeg lærte aldri om skeive.

Vi trenger et samfunn som åpner for alle legninger og kjønnsidentiteter. Derfor er junimåned, som også er Pride-måned, både viktig og riktig. Her er noen av grunnene.

Brukt som skjellsord

Ifølge en undersøkelse fra Amnesty blir hver femte nordmann ukomfortabel av å se to homofile kysse. «Jævla homo», «fitte», «lesbe» og «trans» er skjellsord som ofte brukes av unge.

Det er ikke greit å bruke andres seksualitet eller kjønnsidentitet som noe negativt eller som et skjellsord. Derfor trenger vi en skole som lærer elevene at kjærlighet er kjærlighet, uansett hva man definerer seg som.

I Norge er det i dag lov med såkalt homoterapi, noen kaller det også «sjelesorg». Det er forsøk på å endre en persons seksuelle legning. Dette fører til at konservative holdninger vokser, mens skeives rettigheter krymper. Dette er ikke bare skadelig for enkeltmennesket, men også for samfunnet.

Sara Ude Hasle (19). Foto: Privat

Absurd

Polen har også innført LHBT-frie soner. Det vil si soner hvor skeive ikke kan oppholde seg. Det er like absurd som å lage soner for dem med laktoseintoleranse eller gressallergi.

Helt frem til 1972 var homofili forbudt i Norge. Dette forbudet gjaldt kun for menn, fordi samfunnet ikke anerkjente at kvinner har frihet og egen selvstendig seksualitet. Vi må slutte å se på homofili som en sykdom eller ideologi.

Å være seg selv er en menneskerett. Det er ikke noe man skal skamme seg over. Og det er ikke et valg å være skeiv. Likevel er det kriminalisert i 69 land, og skeive risikeres å bli dømt til døden i åtte av disse landene.

Handler om mennesker

Pride handler ikke kun om morsomme festligheter og farger. Det er ikke først og fremst et «skrulletog», slik mange konservative ser det. Det handler først og fremst om mennesker.

Det handler om rettigheter. Det handler om kamper som er blitt kjempet, som kjempes og som skal kjempes.

Deler av verden har kommet langt, men likevel har vi en ekstremt lang vei å gå. Det er viktig å ta et standpunkt, kjempe homokampen og kjempe kampen mot undertrykkelse.

