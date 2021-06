Fremtiden står på spill

Jon Aga Miljø- og klimaansvarlig, AUF Oslo

26 minutter siden

Den Høyre-styrte regjeringen har delt ut oljelisenser som om det var russekort, skriver Jon Aga, miljø- og klimaansvarlig i AUF i Oslo. Foto: Carina Johansen

Vi trenger Arbeiderpartiet i regjering.

Fredag 28. mai hevder Enok Mørch Grova i Unge Venstre at en rødgrønn regjering vil endre på klimapolitikken. Det er helt riktig. For der Venstre har latt Frp diktere klimapolitikken i flere år, vil Arbeiderpartiet føre en offensiv klimapolitikk. Vi skal kutte utslipp og få alle med på laget.

De siste åtte årene har vært åtte tapte år i kampen mot klimakrisen. Den Høyre-styrte regjeringen har delt ut oljelisenser som om det var russekort. De har gang på gang vist at de prioriterer Norges aller rikeste, fremfor fremtidige generasjoner.

Ny regjering

Med dagens regjering har utslippene kun gått ned med 7 prosent siden Høyre kom til makten i 2013. Det er altfor dårlig, og vi er ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen.

Det er faktisk så dårlig at klimaaktivist Greta Thunberg går ut og fordømmer regjeringens klimapolitikk.

For å få en ansvarlig klimapolitikk som kutter utslipp og leder Norge gjennom det grønne skiftet, trenger vi Arbeiderpartiet i regjering.

Politikk som hjelper

Mørch Grova trekker frem regjeringens klimabudsjett som bevis på en av de få tingene Venstre har fått til i regjering. Et klimabudsjett er selvfølgelig viktig for at vi skal nå klimamålene. Det er derfor Arbeiderpartiet innførte dette i Oslo allerede i 2017.

I Oslo har Arbeiderpartiet og resten av byrådet allerede bygget flere mil med sykkelvei. Vi har fått til fireminutters avganger på 37-bussen, og vi bygger ny T-banetunnel for å gjøre det lettere å velge miljøvennlig.

Denne politikken ser vi at hjelper, og det er derfor utslippene gikk ned omtrent 7 prosent fra 2018 til 2019.

Det vi unge trenger, er en regjering som faktisk kutter i utslippene og følger opp Parisavtalen. Derfor trenger vi en regjering ledet av Arbeiderpartiet.

